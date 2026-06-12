El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que, cuando haya partidos de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en dicha entidad, habrá transporte público gratis para llegar, además de Metro gratuito para las y los asistentes al Fan Fest.

En la supervisión de las obras de modernización de la Línea 1 del Metro, el mandatario estatal comentó que todos los estadios de las ciudades sede de este evento deportivo están a una hora o más del centro, mientras que en Nuevo León está a siete kilómetros.

"Rutas exclusivas para llegar del Centro al Estado...y también para que se puedan ir del Estadio a Fundidora y viceversa en el Metro gratis de la Estación Y Griega a la Expo, así que ya la opción que agarres, compadre, caminando, en camión, en Metro, en carro", dijo.

Lee también Samuel García afirma que Nuevo León llega blindado al Mundial; gradúan a 133 cadetes

García agregó que el corredor FIFA se concluyó "en tiempo y forma y ya está jalando". En su intervención, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que dicha modernización es en materia de seguridad y tecnología.

"Trabajamos en accesibilidad universal, trabajamos en confort y hay bancas, también en protección de la intemperie, en estación Exposición e Y Griega ampliamos la techumbre de las estaciones para que el 100 por ciento de los andenes estén cubiertos", explicó.

[Publicidad]

A nombre de los artistas de los murales hechos en la infraestructura del Metro como parte del programa Trazos Mundialistas, Paco Reyes expresó que "el arte nos permite fortalecer el sentido de pertenencia de una sociedad hacia sus espacios".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft