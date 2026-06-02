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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a NL, Mariana Rodríguez, presentaron el Pabellón Parque del Agua, Cultura y Tradición, el cual, en el marco de la Copa Mundial de Futbol, brindará a turistas locales, nacionales y extranjeros cultura, gastronomía y música.
Durante la conferencia El Nuevo León Informa, el mandatario estatal aclaró que es un evento diferente al Fan Fest del Parque Fundidora. Además que, a petición de la FIFA, en los estacionamientos del Estadio de Rayados, Parque del Agua, Pastora y Pueblito, se colocará la Central de Descarga de Turistas.
"No hay ninguna sede que vaya ofrecer tanto talento, tanta comida y tantos días de fiesta como la de Nuevo León", afirmó García.
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Por su parte, Rodríguez dijo que este Pabellón abrirá el próximo 11 de junio, estará disponible hasta el 19 de julio y contará con una horario de lunes a domingo desde las 13:00 horas. Las actividades son gratuitas.
"La inauguración será el 11 de junio a las ocho de la noche con un evento muy especial, un homenaje a Celso Piña con Ronda Machetera, Johnny Iván y Pato Machete, para empezar esta fiesta como debe ser", comentó.
Entre las actividades están:
- Exhibición de fotografías "La Unión Europea en la Cancha Reflejos de una Pasión Compartida", en colaboración con la UE
- Esfera inmersiva: Video maping en 360 grados
- Foro cultural al aire libre con danza y música
- Stand para emprendedores de Hecho de Nuevo León
"Porque el Mundial va a traer partidos visitantes y emoción, pero sobre todo va a traer orgullo y recuerdos especiales para miles de familias, Nuevo León está listo para recibir al mundo y lo vamos a hacer como mejor sabemos", concluyó Mariana Rodríguez.
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dft/bmc
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