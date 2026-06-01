En un ambiente marcado por la pasión futbolera rumbo al Mundial 2026, el gobernador de Samuel García Sepúlveda inauguró la cancha número 550 construida dentro de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, en la Escuela Primaria “General Felipe Ángeles”, ubicada en el municipio de Guadalupe.

Acompañado por autoridades educativas y municipales, el mandatario destacó que Nuevo León superó la meta inicial de 500 espacios deportivos, convirtiéndose en la entidad con el mayor número de canchas construidas en comparación con otras sedes mundialistas.

“Hace un año anunciamos que construiríamos 500 canchas y pocos lo creyeron. Hoy no solo cumplimos, sino que llegamos a 550”, señaló García Sepúlveda, al comparar el programa con las inversiones realizadas durante los mundiales de Qatar y Brasil.

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El gobernador adelantó que la estrategia continuará en aquellos planteles que cuenten con espacio y soliciten una cancha, con el propósito de seguir fomentando la actividad física y la convivencia escolar.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Paura, reconoció el respaldo del gobierno estatal para concretar el proyecto, al considerar que estos espacios contribuirán al desarrollo deportivo y social de niñas, niños y jóvenes.

La inauguración contó con la participación de exjugadores y futbolistas de los clubes Club de Fútbol Monterrey y Tigres UANL, quienes acompañaron al gobernador en una cascarita con estudiantes ganadores del torneo escolar Mundialito.

La nueva cancha de pasto sintético beneficiará a 269 alumnos de las primarias “General Felipe Ángeles” y “Manuel E. González”. El programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca rehabilitar y equipar espacios deportivos en escuelas de la entidad para impulsar la cultura del deporte de cara a la Copa del Mundo 2026.

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