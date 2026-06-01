Caracas. Venezuela anunció este lunes que, a partir de esta semana, aplicará las medidas de vigilancia y control en puertos y aeropuertos a viajeros provenientes de zonas con brotes de ébola.

En un comunicado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que la institución que preside y los organismos competentes aplicarán en puntos de entrada al país los protocolos de atención y el plan de respuesta sanitaria de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

Asimismo, aseguró que el riesgo de transmisión en Venezuela "es bajo" y que las autoridades mantienen un monitoreo diario del comportamiento de la enfermedad en el mundo.

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Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró "emergencia de salud pública de importancia internacional" en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda por el ébola causado por la cepa Bundibugyo.

El ministro señaló que si bien se anunció en medios de comunicación "la presencia de casos sospechosos en Estados Unidos de Norteamérica y Brasil", hasta la fecha "no se han notificado oficialmente casos confirmados en ningún país del continente americano".

El funcionario aseguró que su ministerio, junto a las carteras de Relaciones Exteriores y de Transporte, se mantiene "alerta y ha activado los sistemas de vigilancia y de notificación del riesgo".

Trabajadores de la Cruz Roja realizaron entierros bajo estrictas medidas de seguridad en Rwampara, Congo (23/05/2026). Foto: AP

El pasado 23 de mayo, el gobierno venezolano dijo que mantiene una vigilancia epidemiológica reforzada en los aeropuertos y puertos "mientras se actualizan los protocolos y el Plan Nacional de Preparación y Respuesta conforme a los lineamientos internacionales".

La tasa de letalidad de la Bundibugyo oscila entre el 30% y el 50% y no existe vacuna autorizada o tratamiento específico para la cepa, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

Brasil descarta casos sospechosos

En Brasil, un paciente aislado por síntomas compatibles con el ébola dio negativo al examen para detectar el virus, informaron hoy mismo las autoridades sanitarias, un día después de que se descartara un primer caso.

La secretaría de Salud de Sao Paulo dijo que un hombre, de 37 años, "fue descartado para virus ébola", tras un examen que "no detectó material genético del virus".

Las autoridades confirmaron que el hombre estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) pero "no se desplazó hacia áreas de riesgo".

Un trabajador de la Sociedad de la Cruz Roja en Uganda rocía desinfectante en la vivienda de una persona sospechosa de contraer ébola, en Kampala. FOTO: BADRU KATUMBA. AFP

El paciente había dado positivo para meningitis, con síntomas compatibles con fiebres hemorrágicas virales, según una nota divulgada el domingo por el Ministerio brasileño de Salud.

Fue internado y entubado en un instituto paulista de infectología, adonde llegó en "estado grave, con diarrea, desorientación y un rápido empeoramiento clínico".

En Rio de Janeiro fue aislado otro hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo. Presentó síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea.

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Fue diagnosticado con malaria, y el examen para ébola dio negativo, según las autoridades.

El Ministerio de Salud afirmó que "el riesgo de transmisión de la enfermedad en Brasil y América del Sur es considerado bajo".

La Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la RDC y su vecina Uganda.

Ya se detectaron más de mil 100 casos sospechosos en ambos países, incluidos casi 250 que llevaron a la muerte de los afectados, según la agencia sanitaria de la Unión Africana.

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