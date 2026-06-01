Un ataque ruso contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cuatro muertos y al menos 16 heridos, incluidos varios en condiciones graves, informó el martes el gobernador regional.

"El número de heridos en el ataque nocturno ruso en Dnipró subió a 16", declaró en Telegram el gobernador Oleksandr Ganzha.

"Este ataque enemigo cobró la vida de 4 personas", agregó.

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El funcionario había reportado previamente una mujer muerta y dos heridos en el ataque ruso.

En tanto, varias personas resultaron heridas el martes en Kiev, reportaron las autoridades, luego de que periodistas de la AFP escucharon explosiones en la capital ucraniana.

"El enemigo está atacando con misiles balísticos", afirmó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, quien llamó a la población a acudir a los refugios.

Tras las explosiones, algunos pobladores acudieron a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la AFP.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó de varios incendios y cortes de electricidad provocados por los ataques.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en los ataques, precisó Klitschko.

En la ciudad central de Kharkiv, ocho personas resultaron heridas, según el gobernador regional Oleg Siniegubov.

Denuncian a Moscú en la ONU por ataque en Rumania

Más temprano, decenas de países denunciaron a Rusia ante Naciones Unidas por un ataque con dron, del que se culpa a Moscú, contra un edificio de apartamentos en Rumania.

Un niño de 14 años y una mujer de 53 años fueron hospitalizados el viernes después del ataque en un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera de Rumania con Ucrania.

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"Tal comportamiento es inaceptable bajo la ley internacional y debe parar", dijo la ministra rumana de Relaciones Exteriores, Oana-Silvia Toiu, en un comunicado en representación de 56 Estados miembros de la ONU, incluidos varios de la Unión Europea y de la OTAN.

El gobierno rumano dijo que hay evidencia de los restos que muestran que el dron fue disparado por las fuerzas rusas. La embajada de Rusia en Rumania acusó a Ucrania de organizar una provocación.

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