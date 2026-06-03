A pocos días de que inicie el Mundial FIFA 2026, Nuevo León concluyó la construcción de 550 nuevas canchas de primer nivel en espacios escolares, 250 espacios más que la meta trazada como parte de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

El gobierno del Estado confía en que el legado mundialista también puede construirse desde las escuelas, con espacios dignos, modernos y seguros para que niñas, niños y adolescentes practiquen deporte, convivan y fortalezcan su desarrollo.

Durante la inauguración de la cancha 550, el domingo pasado, el gobernador Samuel García Sepúlveda, mencionó que Nuevo León busca convertirse en un referente nacional en materia de espacios deportivos escolares.

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Aseguró que la dimensión de esta apuesta supera experiencias realizadas en otros procesos mundialistas.

“Cuando fue el Mundial de Qatar, el país completo construyó 100 canchas; cuando fue el Mundial de Brasil, Brasil completo 300 canchas. Y aquí, en Nuevo León, solitos, 550 canchas”, subrayó el mandatario.

Recordó que la meta inicial eran 300 canchas pero se alcanzaron a construir 550 campos deportivos antes del Mundial, en beneficio de más de 650 mil niñas, niños, adolescentes y deportistas.

“Ahora, las niñas y los niños tienen las mejores canchas en sus escuelas y nuestros jóvenes deportistas también cuentan con espacios de primer nivel como el nuevo Estadio Bicentenario y el Centro de Alto Rendimiento”, subrayó.

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Actualmente Nuevo León cuenta con 34 hectáreas de canchas en los niveles básico y medio superior. Foto: Especial.

Una de las primeras canchas, se construyó en la escuela secundaria No. 11 “Jaime Torres Bodet”, donde el gobernador destacó que la iniciativa estaba enfocada a desarrollar hábitos sanos en las infancias y en fomentar el desarrollo integral del alumnado.

“Este Mundial es la oportunidad para que Nuevo León saque su mejor versión; el Gobierno está listo, estamos preparados, queremos que Nuevo León luzca a nivel mundial, que vean nuestro gran estadio de los Rayados, que conozcan nuestros parques, que conozcan nuestras nuevas carreteras, que conozcan nuestros nuevos aeropuertos, la Aduana, la nueva presa León”, expresó.

Con la conclusión de estos nuevos espacios deportivos, Nuevo León cuenta actualmente con 34 hectáreas de canchas en los niveles básico y medio superior, que buscan fortalecer las habilidades técnicas, sociales y emocionales, así como valores como el trabajo en equipo y el respeto.

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Esta extensión se encuentra distribuida principalmente en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Cadereyta Jiménez, Juárez, San Nicolás de los Garza, Salinas Victoria, Escobedo, Santa Catarina, García, General Terán, Santiago, Apodaca y Pesquería.

Además de San Pedro Garza García, Allende, Sabinas Hidalgo, Abasolo, Anáhuac, Aramberri, Bustamante, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Doctor González, General Bravo, Doctor Coss, El Carmen, General Treviño, Zaragoza, Hidalgo, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Lampazos, Linares.

El proyecto también llegó a Galeana, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, Rayones, Villaldama, Vallecillo y Zuazua.

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De acuerdo con información del gobierno del Estado, todos los municipios se han beneficiado de la construcción de canchas deportivas de fútbol para ofrecer espacios dignos y seguros.

En el ambiente futbolístico que vive el estado con el Mundial, la iniciativa incluyó la realización de torneos para imprimir la pasión del deporte, como el Mundialito Escolar en el que participaron 2 mil 880 estudiantes de todo el estado.

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