Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado ayer en las inmediaciones de Tepoztlán, se logró establecer que corresponde a la estudiante universitaria Michelle Itzayana, de 15 años de edad.

Esta determinación, precisó la FGE, se da luego de los resultados de genética e identificación humana, así como por el reconocimiento de prendas y pertenencias de la víctima por parte de sus familiares, diligencias practicadas con rigor científico y legal por parte de la Coordinación General de Servicios Periciales.

Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a Michelle Itzayana; investigan causas de muerte. Foto: Especial.

La dependencia aseguró que agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima.

Lee también Morena Tamaulipas respalda a Américo Villarreal; afirma que buscan desacreditarlo

El cuerpo fue localizado ayer en uno de los polígonos de intervención, en las inmediaciones de Tepoztlán, tras 10 días de desaparición.

Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo localizado en Tepoztlán corresponde a Michelle Itzayana; investigan causas de muerte. Foto: Especial.

Su hermana Kimberly Sarahí relató que la adolescente salió de su casa en el municipio de Yautepec el domingo al mediodía para comprar una cartulina, pero ya no regresó.

La FGE informó que personal especializado en desaparición forzada de personas, así como de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes para determinar identidad, causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y la etiología del evento.

dmrr/cr