Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos encontró hoy un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención, en las inmediaciones de Tepoztlán, en la zona de búsqueda de Michelle Itzayana, estudiante universitaria, de 15 años, reportada como desaparecida desde el domingo 24 de mayo.

Su hermana Kimberly Sarahí relató que la adolescente salió de su casa en el municipio de Yautepec el domingo al mediodía para comprar una cartulina, pero ya no regresó.

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La FGE informó que personal especializado en desaparición forzada de personas, así como de Servicios Periciales, realizan las diligencias correspondientes para determinar identidad, causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y la etiología del evento.

En las investigaciones también interviene la fiscalía contra los feminicidios para abordar las indagatorias con perspectiva de género. Una fuente cercana a las labores de búsqueda informó que existen altas probabilidades de que el cadáver encontrado corresponda a Michelle.

La fiscalía precisó que el hallazgo fue resultado del operativo realizado este martes 2 de junio con apoyo de la comisión estatal de búsqueda, Policía Morelos, Guardia Nacional, Defnsa, Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

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