[Publicidad]
Cuernavaca. - Diana Laura Corona, hija del edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, detenido por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional de un juez federal contra orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia librada en su contra.
Lee también Él es Jesús Corona Damián, el alcalde de Cuautla que gobernó bajo la sombra de la delincuencia organizada; fue capturado en Guerrero
“Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, respecto de la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia, dictada en su contra, para el efecto de que quede a disposición de este órgano jurisdiccional que conoce del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que ha de Juzgarlo para la continuación del procedimiento”, cita el acuerdo del juez especializado de Control de la Unidad de Gestión Judicial 16, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Diana Laura fue designada por su padre como presidenta del Sistema DIF municipal de Cuautla para el periodo 2025-2027, sin embargo, desapareció de la escena pública desde el 20 de mayo pasado, el mismo día que fuerzas federales y castrenses ejecutaron seis de 10 órdenes de aprehensión como parte del “Operativo Enjambre”. Su padre logró huir en esa ocasión pero fue detenido posteriormente en Acapulco, Guerrero.
Disminuyen delitos de alto impacto tras detenciones en Operativo Enjambre, asegura Secretario de Gobierno de Morelos; familiares de detenidos buscan amparo
[Publicidad]
Más información
Economía
Mundial 2026: Monedas de oro y plata de la Copa del Mundo aún no están a la venta; "no tenemos piezas en existencia"
De última
Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello
Nación
Tiran y "desnudan" figuras de futbolistas en protesta de la CNTE en Reforma; mantienen boicot al Mundial 2026
Tendencias
Registro de celulares en México: estas compañías registran tus datos telefónicos automáticamente; ¿estás en la lista?
Sección
Botanas baratas para el Mundial 2026: Profeco revela las opciones más económicas y deliciosas
Sección
¿A qué hora empezará a llover hoy? Pronóstico del clima para la tarde y noche de este martes
Sección
¿Cuáles son las nuevas reglas de futbol que se implementarán en el Mundial 2026?
Sección
VIDEO: Alpinista muestra la basura que deja el turismo en el Everest