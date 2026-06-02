Cuernavaca. - Diana Laura Corona, hija del edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, detenido por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional de un juez federal contra orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia librada en su contra.

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“Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, respecto de la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia, dictada en su contra, para el efecto de que quede a disposición de este órgano jurisdiccional que conoce del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que ha de Juzgarlo para la continuación del procedimiento”, cita el acuerdo del juez especializado de Control de la Unidad de Gestión Judicial 16, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Diana Laura fue designada por su padre como presidenta del Sistema DIF municipal de Cuautla para el periodo 2025-2027, sin embargo, desapareció de la escena pública desde el 20 de mayo pasado, el mismo día que fuerzas federales y castrenses ejecutaron seis de 10 órdenes de aprehensión como parte del “Operativo Enjambre”. Su padre logró huir en esa ocasión pero fue detenido posteriormente en Acapulco, Guerrero.