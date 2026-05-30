Cuernavaca, Mor.- A Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en dos periodos diferentes, lo persigue el sello de la delincuencia desde su primer mandato como candidato del PAN en 2018-2021. En septiembre de 2018, tres meses después de ganar las elecciones, detuvieron en flagrancia a su hermano Samuel por el delito de secuestro.

Al concluir su trienio buscó la reelección, pero fue derrotado por el candidato de Morena, sin embargo, para los comicios de 2024 apareció como propuesta de la coalición PRI, PAN, PRD, RSP y con el compromiso de regresar la paz y seguridad a Cuautla, la segunda ciudad en importancia de Morelos, ganó la contienda con 23 mil 188 votos contra 18 mil 438 sufragios obtenidos por Rodrigo Arredondo, postulado por Morena, para la reelección.

Desde el inicio de su segundo mandato, Corona dio señales de colusiones con la delincuencia organizada. Primero, el 1 de enero de 2025, ratificó en el cargo a Israel Nieto Pliego, exsecretario de Seguridad con el alcalde saliente, Rodrigo López Arredondo, de Morena, pero lo destituyó el 4 de abril de 2025 luego que la Secretaría de Seguridad, al mando de Miguel Ángel Urrutia, coordinó un operativo antisecuestro en el municipio de Yautepec y detuvo a tres integrantes de la Unión Tepito, entre ellos a Benjamín Nieto, hermano del entonces secretario de Seguridad de Cuautla.

Operativo en las inmediaciones de la casa de gestión y atención del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián. Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

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Ese mismo día Corona Damián designó a Francisco Delgadillo Cadena, al frente de la corporación policiaca, a pesar de que el jefe de la Policía Morelos, Urrutia Lozano, advirtió que el nombramiento era irregular porque no contaba con los exámenes de control y confianza.

Días después, Corona lo dio de baja porque efectivamente no aprobó los exámenes de control y confianza, y entonces la SSPC propuso al capitán en retiro Rubén Sánchez Rivera como mando de Cuautla.

Los cambios en Seguridad Pública ocurrieron en paralelo a la irrupción de un video en redes sociales en el que se ve a Corona en una reunión con Júpiter Araujo, líder del Cártel del Pacífico, aliado del Cártel de Sinaloa. El encuentro, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió días después de los comicios electorales de junio de 2024; todavía era presidente municipal electo.

Jesús Corona Damián fue alcalde de Cuautla en dos ocasiones. Foto: Especial.

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En julio del convulso 2025 para Corona Damián, su secretario general, José Alfredo Escalona, sobrevivió a un ataque armado; meses antes, en abril, el mismo edil fue refugiado de urgencia por sus escoltas en las instalaciones del Sistema Operador de Agua Potable, ante un posible atentado en su contra, luego de registrarse un enfrentamiento a balazos muy cerca del evento que presidía.

Para septiembre de ese mismo año el alcalde aseguró una baja de la incidencia delictiva en su municipio, sin embargo, cuando se le pidió precisar los delitos en descenso dijo desconocerlo. “Yo no soy la gente investigadora, yo creo que hay que preguntarle al grupo de inteligencia”, eludió.

Y cuándo se le pregunto sobre la aparición de un segundo video en el que un grupo armado lo involucra con el crimen organizado, respondió: “Amigo, tú sabes que cuando uno trabaja, pues siempre ‘levanta calle’.

En julio del 2025, el secretario general del gobierno de Corona Damián, José Alfredo Escalona, sobrevivió a un ataque armado. Foto: Especial

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En febrero pasado, el video sobre el encuentro con El Barbas colocó al edil en un rincón político, solitario, y aquellos que lo postularon se deslindaron y otros ni siquiera hablaron del tema.

Corona “plantó cara” al PAN y respondió que en la contienda fue siglado por el PRD y una vez en el poder se dejan a un lado los colores partidistas y se gobierna para todos. “Mi único interés es el pueblo de Cuautla”, dijo.

Corona Damián fue detenido este sábado en Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, conforme a fuentes policiales. Su relación con la delincuencia fue expuesta por el exedil de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, en su declaración ministerial de febrero de 2025.

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“Volteo hacia mi lado derecho y veo venir un grupo de personas que se dirigían hacia el lugar donde yo me encontraba. Me percato de que se trata de Jesús Corona Damián, en ese momento presidente electo de Cuautla y actual presidente municipal de Cuautla…”, declaró Tadeo Nava en calidad de testigo protegido.

vr/cr