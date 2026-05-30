Culiacán, Sin. - Jesús Alejandro “N”, de 22 años de edad, acusado de ser el presunto responsable del delito de robo agravado, con violencia en por lo menos 20 negocios, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones y recluido en forma provisional en un penal.

La Fiscalía General del Estado informó que, derivado de las investigaciones efectuadas por la Inspección General de Investigación en Delitos Patrimoniales, en las cuales se le señala como probable participación en diversos robos con violencia, se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

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A Jesús Alejandro “N”, se le señala como probable participante en robos con violencia cometidos en aproximados veinte locales comerciales que van desde farmacias y tiendas de conveniencia, ubicados en distintos sectores de la capital del estado.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión de esta persona, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

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