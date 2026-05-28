Las autoridades agrarias de Santa María Tonameca, municipio de la Costa de Oaxaca, denunciaron que el presidente del Consejo de Vigilancia, Aurelio Santos Díaz, fue secuestrado por un grupo armado la tarde de hoy.

Arnoldo Carmona Ruiz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tonameca, detalló que el secuestro ocurrió alrededor de las 3:15 horas de este jueves 28 de mayo de 2026. En las inmediaciones del crucero vial conocido como San Antonio, fue interceptado por sujetos armados que viajaban en un vehículo gris, lo obligaron a subir al auto y se lo llevaron con dirección a San Pedro Pochutla.

“Nosotros les pedimos que lo entreguen, que no lo vayan a golpear porque es un señor ya grande de 70 años. Si se lo suplicamos a ellos, que tomen conciencia, que no le vayan a hacer nada porque él es un señor de 70 años, ya está grande”.

Este es el segundo hecho violento que ocurre contra integrantes de la representación agraria de Santa María Tonameca. El martes 26 de mayo de 2026, el secretario del Consejo de Vigilancia, Wenceslao Siga, sufrió un intento de secuestro y fue golpeado; pero fue liberado cuando los perpetradores se percataron que se habían equivocado.

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En entrevistas con medios locales, Wenceslao Siga detalló que alrededor de las 8:40 de la mañana del pasado martes, a la altura del vivero municipal conocido como “El Fraile”, fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Él viajaba en una camioneta que era conducida por su nieto.

Uno de los hombres bajó de la motocicleta y le apuntó con un arma corta al tórax y al rostro, lo obligan a bajar de la camioneta y golpearon. Posteriormente llegaron hombres a bordo de un automóvil gris, del que bajan entre seis y siete hombres entre edades de 20 a 30 años de edad. A golpes lo suben al vehículo gris, pero alguien que estaba en su interior lo llama por su nombre. En ese momento, sus captores admiten que se equivocaron de persona.

“La salvación fue que estas personas, cuando me están metiendo golpes, hacia el interior del carro, ahí está una persona que fue mi salvación… Esa persona me habló por mi nombre, pero por el ruido y los trancazos que todos traían armas cortas, escuché mi nombre y dijeron, éste no es camaradas”, relató.

Su nieto, testigo de estos hechos, fue amagado. Cuando se percata de que los hombres se equivocaron de persona, les pregunta si lo iban a liberar. Después, continuó, una mujer a bordo de una motocicleta color naranja pasó junto a él y se detuvo a 40 metros.

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Wenceslao Siga reconoció a la mujer y piensa que es cómplice de las personas que intentaron secuestrarlo, presuntamente por error.

“Yo que puedo pensar señores, puedo decir que son cómplices, yo a la persona la conozco de vista. Por alguna necesidad voy a hablar con ella, por si hay alguna necesidad”.

El secretario del Consejo de Vigilancia informó que interpuso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y acudió a realizarse un estudio médico para conocer si sufrió algún daño por los golpes que recibió.

“No pasó nada, puros golpes, pero aquí ando. No entiendo de dónde viene o si es del otro bando, pues que me disculpen, yo metí una denuncia a quien resulte, porque si hubiera conocido a una de esas personas, yo voy directo con él. Para mí son jóvenes de 20 a 30 años, no tienen la experiencia para hacer ese tipo de maldades”, expresó.

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Carmona Ruiz dijo que desconoce cuál es el móvil del secuestro del presidente del Consejo de Vigilancia, Aurelio Santos. Por ello, exigió al gobierno de Oaxaca que tomé cartas en el asunto y expliqué lo que está pasando en esta comunidad de la Costa.

“La verdad le pedimos al gobierno del estado que qué está pasando aquí, ya es mucho, el martes le pagaron al secretario, ahora pasó con el Consejo de Vigilancia, ya es mucho no”.

También mencionó que llegaron elementos de la Guardia Nacional, pero únicamente recabaron información y luego se retiraron, por lo que no hay ningún tipo de presencia que garantice la seguridad pública.

“No hay presencia. Qué está pasando con el gobierno del estado, deberían tomar muchas cartas en el asunto, porque la verdad esto se está poniendo dura la cosa… Tenemos que tomar cartas en el asunto nosotros también, queremos que lo entreguen sin pegarle, porque es un señor grande de 70 años”, insistió.

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