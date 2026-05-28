Salamanca, Gto. - Ante los constantes ataques con armas de fuego y personas privadas de la libertad, el presidente municipal César Prieto Gallardo (Morena) reiteró que Salamanca vive una “situación de violencia grave” por un incremento de delitos, sobre todo secuestros y extorsiones.

Este año, en diversas fechas, hombres armados se han llevado a la fuerza a hombres y mujeres de sus negocios, incluso de puestos de comida, así como de domicilios; han ocurrido homicidios múltiples y reportes de personas desaparecidas.

La tarde noche del 25 de enero de 2026, un comando irrumpió en las canchas de futbol de la comunidad Loma de Flores y disparó contra los jugadores y familiares que acudieron a presenciar el partido, dejando once personas sin vida y doce lesionados.

La tarde noche del 25 de enero de 2026, un comando irrumpió en las canchas de futbol de la comunidad Loma de Flores y disparó contra los jugadores y familiares. | Foto: Archivo, Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL

Derivado de la masacre, un día después el alcalde Prieto advirtió sobre la presencia de “grupos criminales tratando de someter a la autoridad”, y pidió apoyo a los gobiernos federal y estatal para recuperar la seguridad.

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Hoy, a cuatro meses de distancia, el edil morenista aseguró que hay coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y la Sedena, y se registra un descenso de homicidios, pero aumentaron otras conductas delictivas.

“Salamanca vive una situación de violencia grave en el sentido de que los delitos se han incrementado, sobre todo en el tema del secuestro y la extorsión, que ha sido un tema preocupante; el tema de los homicidios, si bien hemos hecho un control y ha habido un descenso con respecto a las administraciones pasadas”.

"Salamanca vive una situación de violencia grave en el sentido de que los delitos se han incrementado, sobre todo en el tema del secuestro y la extorsión", dice el edil de la localidad. | Foto: Archivo, especial.

Comentó que entre las diferentes instancias de seguridad comparten información de inteligencia que les permite también resolver situaciones, "porque estábamos rotos, entonces cada quien tenía su información, no se compartía. Hoy, afortunadamente, pues tenemos este vínculo con Fiscalía también”.

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Demandaron operativo enjambre para Guanajuato

Por otra parte, el alcalde sostuvo el llamado oficial al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para que en el estado de Guanajuato lleve a cabo el Operativo Enjambre, por la posible vinculación de funcionarios públicos con el crimen organizado en algunos municipios de la entidad.

“Hay grupos delictivos que están pretendiendo gobernar en territorios en varios municipios del país, y específicamente también en Guanajuato, y hay que evitar ese tipo de situaciones, hay que tener cuidado”.

Derivado de la masacre, un día después el alcalde Prieto advirtió sobre la presencia de “grupos criminales". | Foto: Xóchitl Álvarez/ Archivo / EL UNIVERSAL

También pidió a la Fiscalía General del Estado reabrir las investigaciones por el homicidio del periodista Israel Vázquez Rangel, del medio digital “El Salmantino”, asesinado por hombres armados durante la cobertura informativa de un hecho criminal; incluso pidió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.

"Yo le exigiría al fiscal, a quien respeto mucho, que revisen esa carpeta de lo que pasó, porque por ahí hay un presunto responsable que anda libre y anda generando ese tipo de narrativas". Prieto exige el esclarecimiento del homicidio de Israel Vázquez, porque el presunto responsable no está donde debería estar.

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El periodista cubría la nota por el hallazgo de un cuerpo desmembrado la mañana del 9 de noviembre de 2020 en la colonia Villa Salamanca 400; once días después, dos hombres fueron vinculados a proceso penal como probables responsables del homicidio.

Cesar Prieto señaló que también ha procedido con una denuncia legal por la creación de contenidos con inteligencia artificial en contra de su familia y que se difunden en las redes, una de ellas en la que aparece una mujer vestida de negro en un panteón, agachándose con un ramo de flores en una tumba; “pues a quién le lleva flores, y esa mujer se parece todita a mi esposa”. Dijo que él, como gobernante, 'aguanta vara', pero es muy distinto lanzar amenazas a través de videos.

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JACL