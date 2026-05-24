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Silao, Gto.- El pequeño Santiago murió tras ser hospitalizado por lesiones producidas por la explosión de pirotecnia.
Presuntamente, alguna persona lanzó un cohete conocido como R15. En ese momento, Santiago, quien jugaba con otros niños, tomó el artefacto del piso y explotó en sus manos.
La detonación le ocasionó heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital en donde murió este fin de semana.
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Vecinos de la colonia Barrio Nuevo, de Silao, Guanajuato, lamentaron el fallecimiento del “amigo Santiaguito”, con un abrazo solidario para sus padres en estos momentos difíciles.
Hay cosas que pasan y no se encuentran palabras para describir el dolor y sufrimiento, expresó el grupo Barrio Nuevo y su Gente.
La comunidad se unió a la pena que embarga a la familia Arellano Valdez por el sentido fallecimiento del niño.
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"Los vecinos ya no mirarán al niño que era la alegría de la calle Industrial, sus amiguitos ya no jugarán con el niño que tantas alegrías les dió, Santiago era noble, era alegre, era un niño que tenía ángel", expusieron los colonos en medio de la consternación.
En diversos grupos se difundió la imagen del menor de edad con un listón blanco y condolencias para su familia.
“Santiago va a estar siempre entre nosotros, en el viento que acaricia nuestro rostro, en la sonrisa de los niños del barrio, en las fuerzas que nos levantan cuando estamos derrotados; él vive entre nosotros”.
Hasta este domingo la Fiscalía General del Estado no ha reportado avances en las investigaciones sobre el origen del explosivo y tampoco sobre la persona que lo vendió, compró o detonó.
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dmrr/rmlgv
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