La revelación del cartel del Corona Capital no solo trajo expectativas y quejas entre los fans; también desató la alrededor de Angine de Poitrine, agrupación canadiense que fue acusada de presuntas actitudes racistas.

Todo comenzó hace unos días, cuando la banda desató la furia de los mexicanos; y es que, compartieron el lineup del festival en sus historias de Instagram acompañado por un emoji de frijoles, algo que fue interpretado como una ofensa.

El enojó fue tal que varios usuarios comenzaron a criticar a los músicos; incluso, pidieron a los organizadores que los retiraran del evento. Ante esta situación, los intérpretes de "Sarniezz" hicieron uso de sus redes sociales para aclarar lo sucedido y ofrecer disculpas a México.

Lee también The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots encabezan el cartel del Corona Capital 2026

Mediante un breve texto, el dúo lamentó lo ocurrido y aseguró que nunca tuvieron la intención de insultar o herir al público mexicano.

“Nos disculpamos sinceramente con todos quienes se pudieron sentir ofendidos por nosotros por culpa de este malentendido", escribieron.

La banda canadiense ofreció disculpas al público mexicano. Foto: Captura de pantalla.

La banda también explicó que ignoraba la connotación que la palabra "beans" (frijoles) ha tenido a lo largo de la historia y, por último, agradecieron el apoyo y cariño que han recibido de los mexicanos.

"El amor que hemos recibido de México significa mucho”.

Aunque algunos seguidores aceptaron la disculpa y consideraron que se trató de una confusión cultural, otros usuarios continuaron atacando a la agrupación y les pidieron cancelar su participación en el festival.

Angine de Poitrine se ha dado a conocer dentro de la escena underground de Canadá y Estados Unidos gracias a una propuesta que mezcla el rock progresivo técnico con vestuarios llamativos.

Lee también Corona Capital revela cartel… y muchos no conocen a las bandas