Tres presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Manzanillo, Colima, en una operación coordinada entre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.

Los detenidos fueron identificados como Luis Andrés “N”, Gilberto “N” y Juan José “N”, quienes fueron arrestados durante la madrugada de este viernes 22 de mayo en calles de la colonia Vista del Mar, donde personal operativo detectó a los tres sujetos manipulando una caja de plástico en cuyo interior se encontraba lo que aparentaba ser un arma larga.

Al percatarse de la presencia de autoridades y del despliegue de fuerzas estatales y federales, los individuos intentaron darse a la fuga, sin embargo fueron interceptados metros adelante por elementos de seguridad.

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Durante la detención los sujetos opusieron resistencia y lanzaron amenazas contra los agentes, refiriendo presuntamente pertenecer a una facción del Cártel de Sinaloa con operaciones en el puerto.

Tras controlar la situación las autoridades localizaron y aseguraron un arma larga abastecida, cargadores con cartuchos útiles, diversas dosis de cristal y marihuana, así como una báscula gramera presuntamente utilizada para actividades de narcomenudeo.

Debido al nivel de riesgo de las personas detenidas las autoridades activaron un operativo interinstitucional para el traslado de los asegurados en vehículos artillados hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Colima, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Los tres sujetos son considerados presuntos operadores de una célula criminal generadora de violencia en la zona costera de Manzanillo y fueron puestos a disposición por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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jecg