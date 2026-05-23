Culiacán, Sin. - El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien forma parte de diez personas que son requeridas por el Gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, reveló que ya fue citado y acudirá ante la Fiscalía General de la República.

A través de las redes sociales, como lo hicieron Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cazarez, anunció que acudirá con la absoluta certeza de que siempre ha actuado con apego a la legalidad y responsabilidad ciudadana.

Citó que, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país con instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la confianza de que imperará la verdad y la justicia.

La mañana de este sábado me fue notificado un citatorio de la @FGRMexico para acudir ante la sede del Ministerio Público de la Federación, llamado al que acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y… — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) May 23, 2026

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El senador Enrique Inzunza Cazarez, uno de los señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener relación con grupos delictivos, fue el primero en divulgar a través de redes sociales que fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República.

Poco después, el gobernador con licencia, Rocha Moya, hizo lo propio y estableció que "es un hombre probo y que no tiene nada que temer", ya que su biografía testimonial es lo que lo avala, por lo que atenderá el requerimiento que le ha formulado la Fiscalía General de la República.

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JACL/cr