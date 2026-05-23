Estados | 23-05-26 | 19:10 | Actualizada | 23-05-26 | 19:10 |

Culiacán, Sin. - El , quien forma parte de diez personas que son requeridas por el Gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, , reveló que ya fue citado y acudirá ante la Fiscalía General de la República.

A través de las , como lo hicieron Rocha Moya y el senador , anunció que acudirá con la absoluta certeza de que siempre ha actuado con apego a la legalidad y responsabilidad ciudadana.

Citó que, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país con instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la confianza de que imperará la verdad y la justicia.

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El senador Enrique Inzunza Cazarez, uno de los señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener relación con grupos delictivos, fue el primero en divulgar a través de redes sociales que fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República.

Poco después, el gobernador con licencia, Rocha Moya, hizo lo propio y estableció que "es un hombre probo y que no tiene nada que temer", ya que su biografía testimonial es lo que lo avala, por lo que atenderá el requerimiento que le ha formulado la Fiscalía General de la República.

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JACL/cr

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