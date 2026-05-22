Matamoros, Tamaulipas.- Una persecución de película protagonizó la Guardia Estatal al tratar de detener al conductor de una camioneta Jeep que, en su desesperación por huir, desplazaba la unidad sin un neumático en Matamoros, Tamaulipas.

Los estatales, seguían al sujeto quien, en estado de ebriedad, causó un aparatoso choque en la colonia San Francisco.

La persecución inició en la calle Plan de Ayutla donde el hombre identificado solamente como Rubén de 45 años, buscaba a toda costa alejarse del lugar pese a que el vehículo, no contaba con el neumático del lado del copiloto.

La camioneta con placas de Carolina del Norte, se abrió paso entre el tráfico ya que el conductor intentaba llegar al Puente Internacional Los Tomates. Foto: Especial

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El hombre, tomó la avenida Periférico donde causó alerta entre conductores y transeúntes, pues a toda velocidad circuló por los puentes elevados.

La camioneta con placas de Carolina del Norte, se abrió paso entre el tráfico ya que el conductor intentaba llegar al Puente Internacional Los Tomates.

El hombre, logró adentrarse en el cruce internacional, sin embargo, fue detenido justo en las casetas de cobro antes de llegar a suelo norteamericano.

El conductor no dejo de sonreír mientras era esposado para ser trasladado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Foto: iStock

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Sin medir el peligro de sus acciones, el hombre no dejo de sonreír mientras era esposado para ser trasladado por los estatales a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

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