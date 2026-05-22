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El Grupo Barceló, uno de los consorcios hoteles más importantes del mundo, anunció la inversión de más de 50 millones de dólares para Nuevo León, informó el gobernador Samuel García.
Durante su gira de trabajo por Europa, el mandatario señaló que con esta inversión, el consorcio adquirió el antes llamado Hotel Camino Real en el municipio de San Pedro Garza García.
“Este es el ‘piso’ para que lleguen más cuartos de hotel a Nuevo León”.
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A través de un comunicado se mencionó que esta inversión impulsará la modernización de la oferta hotelera del estado, fortaleciendo su infraestructura turística y de negocios, y consolidando a la entidad como destino estratégico para inversión internacional y turismo corporativo.
Con esto, Grupo Barceló apuesta por Nuevo León y su crecimiento en destinos urbanos y vacacionales, y continúa consolidando su presencia en el mercado mexicno, donde ya cuenta con una oferta hotelera y turística.
Al día de hoy, la cadena hotelera española mantiene una sólida presencia en México, donde actualmente opera 22 hoteles con un total de 9 mil 317 habitaciones.
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