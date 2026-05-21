Durante su gira en España, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una inversión de 5 mil 500 millones de pesos de la compañía española Naturgy.

En compañía del presidente de dicha empresa, Francisco Reynés Massanet, el mandatario estatal detalló que el dinero invertido se destinará a mejorar infraestructura energética "clave para el crecimiento manufacturero".

"Platicamos de los planes de futuros y vimos lo que se ha hecho en estos 30 años, que vienen 5 mil millones de pesos para invertirse de aquí a 2030, crecimiento de municipios periféricos, renovación de la red y 11 estaciones de gas natural para los camiones", dijo García.

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Naturgy ha estado presente en esta entidad desde 1997 y es uno de los principales distribuidores y comercializadores de gas natural. "Su presencia es clave para garantizar seguridad energética, competitividad industrial y sostenibilidad", se señala en un comunicado.

En Nuevo León cuenta con 11 kilómetros de infraestructura de gas y posee más de un millón de usuarios.

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