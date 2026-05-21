El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que el gobierno federal prevé cerrar 2026 con 22 millones de estudiantes beneficiados por el sistema nacional de becas, así como una inversión presupuestada de 178 mil 200 millones de pesos, cifra que calificó como un crecimiento “exponencial” en comparación con administraciones anteriores.

Durante la presentación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que el compromiso de la actual administración con la educación “es extraordinario” y se refleja en el incremento tanto del número de beneficiarios como del presupuesto destinado a estos apoyos.

“Esperamos cerrar con 22 millones de estudiantes becados en el sistema de becas de nuestro país con una inversión presupuestada en 178 mil 200 millones de pesos”, señaló.

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Coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (21/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

León Trujillo explicó que, al cierre del actual ciclo escolar, el sistema de becas alcanzará 20 millones 132 mil 490 estudiantes atendidos, con una inversión de 136 mil 627 millones de pesos.

Detalló que en educación básica se atenderá a más de 15.4 millones de becarios con una inversión superior a 83 mil 587 millones de pesos. Tan solo en secundaria, la beca Rita Cetina beneficia actualmente a 5.2 millones de estudiantes, quienes reciben mil 900 pesos bimestrales.

En educación media superior, el gobierno federal atiende a 4.1 millones de alumnos con una inversión de 39 mil 717 millones de pesos, mientras que en educación superior, a través del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, se beneficia a 423 mil 107 estudiantes con recursos por 12 mil 270 millones de pesos.

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Salón de clases. Foto: unsplash.com

Asimismo, destacó la ampliación de la beca Gertrudis Bocanegra, que nació en el marco del Plan Michoacán y que ahora incorporará a Chiapas y Campeche. Con ello, el programa alcanzará a 167 mil 597 estudiantes en esas entidades.

El funcionario presentó además una comparación histórica del crecimiento del sistema de becas desde el año 2000.

Recordó que al cierre de ese sexenio se atendía a 2.8 millones de estudiantes con una inversión de 4 mil millones de pesos, mientras que para 2026 se proyecta un aumento de 710.5% en el número de becarios y de 4 mil 352.7% en presupuesto.

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Por otra parte, anunció que ya inició el operativo de entrega de cinco millones de tarjetas para estudiantes de primaria que recibirán el apoyo Rita Cetina para útiles y uniformes escolares, consistente en 2 mil 500 pesos anuales por alumno.

Indicó que la distribución de tarjetas concluirá el próximo 31 de julio y pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos a las convocatorias emitidas por las escuelas para formalizar la entrega de los apoyos.

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