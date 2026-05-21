Camiones con misiles balísticos intercontinentales retumbaron por caminos forestales, submarinos de propulsión nuclear zarparon de puertos del Ártico y del Pacífico, y tripulaciones subieron a aviones de guerra mientras Rusia y su vecina Bielorrusia realizaban la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos.

El presidente ruso Vladímir Putin, presidió por videoconferencia las primeras maniobras nucleares conjuntas en territorio bielorruso, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).

"En el marco de los ejercicios, realizamos el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en el empleo de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas", explicó Putin durante un acto transmitido por la televisión estatal.

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En tanto, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, inspeccionó misiles balísticos Iskander rusos de corto alcance con capacidad nuclear en una unidad militar que participaba en los ejercicios y declaró: “Soñé con esta máquina hace mucho tiempo”.

Los ejercicios de tres días, que comenzaron el martes, se producen en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones, incluso contra suburbios de Moscú, que mataron a tres personas y dañaron varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques dificultan a Rusia presentar al conflicto en Ucrania como algo que no afecta las rutinas diarias de los civiles rusos.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el ejercicio involucró a 64 mil soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. Señaló que los ejercicios se centrarán en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”.

Los ejercicios también ponen a prueba la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su más reciente sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.

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El presidente ruso Vladímir Putin ha recordado repetidamente al mundo los arsenales nucleares de Moscú para intentar disuadir a Occidente de incrementar su apoyo a Kiev.

En 2024, Putin adoptó una nueva doctrina nuclear al señalar que cualquier ataque convencional contra Rusia por parte de una nación que cuente con el respaldo de una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país.

Esa amenaza estuvo claramente dirigida a desalentar a Occidente de permitir que Ucrania ataque a Rusia con armas de mayor alcance y, al parecer, reduce de manera significativa el umbral para un posible uso de su arsenal nuclear.

La nueva doctrina colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Putin ha dicho que Moscú mantendrá el control de sus armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, pero permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

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Bielorrusia no planea entrar en la guerra con Ucrania

Bielorrusia no tiene planes de entrar en la guerra con Ucrania, manifestó Lukashenko, después de que las autoridades ucranianas alertaran de que Minsk quiere atacar al país vecino.

"Respecto a sus declaraciones sobre la posible entrada de Bielorrusia en la guerra, simplemente digo que solo nos veremos involucrados en un caso: si se comete una agresión contra nuestro territorio", dijo Lukashenko, citado por la agencia estatal BELTA.

Agregó que Minsk "no tiene intención de entrar en la guerra de Ucrania" y aseguró que "no hay necesidad para ello".

El mandatario bielorruso aseguró que está dispuesto a reunirse en cualquier momento con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, para hablar de las relaciones bilaterales.

"Estoy dispuesto a reunirme con él donde sea —en Ucrania, en Bielorrusia— y hablar de los problemas en las relaciones" bilaterales, aseguró.

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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció operaciones conjuntas "sin precedentes" con el Ejército en la frontera con Bielorrusia que incluyen el refuerzo de la vigilancia de la zona para interceptar posibles grupos de espías y saboteadores desde el país vecino, que, según dijo Zelenski recientemente, está recibiendo presiones de Rusia para que ataque a Ucrania.

Estas acciones tienen lugar en las regiones del norte de Ucrania de Cherníguiv, Kiev, Zhitómir, Volinia y Rivne, todas ellas con frontera con Bielorrusia, y consisten en la identificación de las personas que se encuentran en las zonas sensibles y la búsqueda de objetos sospechosos que pudieran contener explosivos u otros elementos de riesgo.

Zelensky dijo en su discurso a la nación de la noche del miércoles que Rusia contempla distintos escenarios para lanzar un ataque contra Ucrania desde el norte en colaboración con Bielorrusia.

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