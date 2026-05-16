Moscú.- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 26 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin; mientras que la Fuerza Aérea ucraniana reportó haber neutralizado 269 aeronaves no tripuladas que fueron lanzadas por Rusia contra su territorio.

El jefe de la Administración capitalina informó en su cuenta de MAX, el Telegram ruso, de los sucesivos derribos en las proximidades de la ciudad.

El ataque con drones ucranianos continúa, según los canales rusos de monitoreo de peligro aéreo en Telegram.

A lo largo de la jornada los aeropuertos internacionales del sur de Moscú -Domodédovo, Zhukovski y Vnúkovo- pausaron sus operaciones durante varias horas.

Se trata del mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa tras el perpetrado a principios de mayo, cuando en las cercanías de Moscú fueron derribados cerca de medio centenar de drones.

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Ucrania neutraliza 269 drones rusos

La Fuerza Aérea ucraniana reportó este sábado en su parte matinal la neutralización de 269 de un total de 294 drones lanzados por Rusia contra su territorio durante la última noche.

Los dispositivos no tripulados, algunos de ellos drones de ataque, mientras que otros eran drones réplica diseñados para confundir las defensas antiaéreas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Shatalovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

"Según datos preliminares, a las 09.00 hora local, las defensas aéreas habían derribado o suprimido 269 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y drones réplica, en el norte, sur centro y este del país", declaró la Fuerza Aérea.

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De los drones no interceptados, una veintena logró impactar en 15 emplazamientos distintos, que la institución castrense no especificó, mientras que en nueve emplazamientos cayeron fragmentos de drones derribados.

Uno de los objetivos de la oleada de ataques fue la región sureña de Odesa, donde según la administración regional sufrieron daños infraestructuras portuarias y edificios de viviendas.

"Por desgracia hay heridos", escribió en Telegram el gobernador Oleg Kiper, que señaló que un dron ruso había impactado en un edificio residencial de cinco plantas.

Las autoridades ucranianas también informaron de ataques contra la región de Dnipropetrovsk (centro), donde fue herida al menos una persona, contra la región capitalina de Kiev y contra la provincia nororiental de Järkov, donde fueron heridos tres hombres.

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