Rusia consideró que es demasiado pronto para hablar de "detalles concretos" sobre el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente Vladimir Putin dijera el fin de semana que "se acerca a su fin".

Rusia y Ucrania reanudaron sus ataques durante la noche, al término de una tregua de tres días anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, que expiró a medianoche, hora local del martes (21h00 GMT del lunes), y que los dos beligerantes se acusaron mutuamente de haber violado.

"La base acumulada en términos del proceso de paz nos permite decir que el final se acerca", pero "en este contexto, no es posible por el momento hablar de detalles concretos", declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov a los periodistas.

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Respondía así a las declaraciones del sábado del presidente Putin, que sorprendió al afirmar que el conflicto en Ucrania "se acerca a su fin" durante una rueda de prensa el día de las celebraciones de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

El presidente ruso no especificó lo que quería decir, y en el mismo discurso criticó el apoyo de los países de la OTAN al ejército ucraniano.

Las negociaciones entre Moscú y Kiev, bajo mediación estadounidense, para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están en punto muerto desde el estallido de la guerra en Medio Oriente a finales de febrero.

"El presidente dijo que Rusia sigue abierta al diálogo y que se ha trabajado en un formato trilateral", afirmó el martes Peskov.

Putin presume características del misil intercontinental Sarmat tras prueba exitosa

En tanto, el presidente ruso presumió este martes de las características del misil intercontinental Sarmat tras una prueba exitosa de ese armamento.

"Se trata del sistema de misiles más potente del mundo, con una potencia equivalente al sistema de misiles Voevoda de la era soviética que forma parte de nuestro arsenal", dijo el jefe del Kremlin tras escuchar el informe del comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Serguéi Karakaev, sobre una prueba exitosa del Sarmat.

Putin aseguró que tras el éxito de la reciente prueba, a finales de año los Sarmat entrarán en servicio.

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El líder ruso dijo que Sarmat es el complejo de misiles más potente del mundo, con una potencia total que supera cuatro veces a la de cualquier sistema occidental equivalente.

Putin también aseguró que se encuentra en la fase final el desarrollo de los misiles Poseidón y Burevestnik.

Karakaev, por su parte, afirmó que es capaz de burlar todos los escudos antimisiles de los enemigos potenciales de Rusia.

Hace una semana, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron al director de la empresa Krasmash, fabricante de misiles balísticos Sarmat, bajo la sospecha de recibir un soborno.

Según medios independientes, la puesta en servicio de los Sarmat tenía que ocurrir antes, pero dos pruebas fallidas aplazaron esa fecha.

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