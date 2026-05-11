La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que fue “opinión” de los senadores repartir propaganda a favor de Iván Cepeda y Aída Quilcué, aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico, en el Senado de la República.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que “es opinión de los senadores que quieren apoyar a uno de los candidatos. Tampoco pasa nada, no hay que exagerar en todo”.

“Van a votar los colombianos. Entonces manifestaron algunos senadores su opinión respecto a las elecciones en Colombia”, dijo.

Fue el pasado 7 de mayo, durante el evento denominado “Diplomacia Parlamentaria y la Relación con los Grupos de Amistad”, cuando los senadores entregaron volantes a favor de Cepeda y Quilcué a colombianos radicados en México.

Sheinbaum descarta injerencia de México en proceso electoral de Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista injerencia del gobierno mexicano en el proceso electoral de Colombia, luego de que algunos senadores repartieran propaganda para llamar al voto en favor de Iván Cepeda Castro, aspirante a la Presidencia de ese país.

La Presidenta señaló que la distribución de folletos y propaganda no constituye una acción fuera de lo común y recordó que, al final, serán los ciudadanos colombianos quienes decidirán en las urnas.

"Bueno, pues van a votar los colombianos. Entonces manifestaron su opinión los senadores respecto a las elecciones en Colombia”, expresó.

Las declaraciones de la Mandataria surgen luego de que se difundieran imágenes y reportes sobre legisladores mexicanos que mostraron su respaldo a Iván Cepeda, figura de la izquierda colombiana y uno de los aspirantes a la contienda presidencial.

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