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El presidente de Rusia, , afirmó este sábado que la en "se acerca a su fin", y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación.

"Empezaron a intensificar la confrontación con , que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio", dijo Putin a periodistas.

No existe propuesta de Ucrania sobre intercambio de prisioneros.

"Confiamos en que la parte ucraniana responda a la propuesta formulada por el presidente de . Lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta", destacó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este sábado que aún no recibió ninguna propuesta de Ucrania sobre un intercambio de prisioneros, como había anunciado la víspera .

"Confiamos en que la parte ucraniana responda a la propuesta formulada por el presidente de Estados Unidos. Lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta", destacó.

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