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Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este sábado de violar un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos y anunciado por su presidente Donald Trump.
"Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano.
En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto al fuego, los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas".
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