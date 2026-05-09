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y a se acusaron mutuamente este sábado de violar un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos y anunciado por su presidente .

"Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de , los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas".

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