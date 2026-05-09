Roma. El Ministerio de Sanidad de Italia informó este sábado de que mantiene bajo vigilancia activa a cuatro personas que viajaron en un vuelo en el que estuvo, "durante pocos minutos", la mujer que falleció por hantavirus en Johannesburgo (Sudáfrica), tras haber abandonado el crucero MV Hondius.

"Han llegado a Italia cuatro personas en el vuelo de KLM con escala en Roma en el que había viajado durante unos minutos la mujer ingresada en Johannesburgo y fallecida allí", explicó el Ministerio en un comunicado.

Las autoridades italianas ya han recabado los datos de contacto de los cuatro pasajeros y han remitido la información a las regiones de Calabria (sur), Campania (sur), Toscana (norte) y Véneto (norte) para activar "los procedimientos de vigilancia activa, bajo el principio de máxima cautela".

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La región de Toscana confirmó este sábado que ya se ha contactado con la persona afectada en su jurisdicción, una mujer residente en Florencia, que ha sido puesta en régimen de cuarentena precautoria a la espera de las pruebas clínicas sobre la posible contracción del virus.

El contacto con la persona fallecida se habría producido durante las operaciones de embarque y no fue cercano ni prolongado, según detallaron las autoridades regionales en un comunicado.

No obstante, la decisión de aislarla responde a una medida de "extrema cautela" y se ha dispuesto el monitoreo clínico de la mujer durante todo el periodo de incubación, así como el rastreo de los contactos que haya mantenido desde el momento del potencial contagio hasta la fecha.

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El Ministerio confirmó que han activado "los procedimientos necesarios de evaluación de riesgos, vigilancia y coordinación sanitaria, en línea con los protocolos nacionales e internacionales".

Asimismo, informó de que, desde el pasado 6 de mayo, se encuentra a bordo del barco MV Hondius un médico italiano del equipo sanitario del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en apoyo de las actividades asistenciales relacionadas con la emergencia.

Pese a la alerta, el comunicado oficial recuerda que las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del propio ECDC consideran que el riesgo para la población general es actualmente "bajo a nivel mundial y muy bajo en Europa".

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"El Ministerio de Salud, junto con las demás administraciones y autoridades sanitarias involucradas, continúa garantizando la plena coordinación y la aplicación de las medidas de vigilancia previstas", se concluye en la nota.

Una azafata neerlandesa del citado vuelo de KLM fue hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves esta semana y posteriormente dio negativo por hantavirus, después de haber tenido contacto estrecho con la pasajera del crucero ahora fallecida.

Esa viajera intentó embarcar en el vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril, pero la tripulación decidió no permitirle subir al avión debido a su estado de salud.

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El brote de hantavirus, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.

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