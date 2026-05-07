Ginebra. El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este jueves que habían confirmado cinco casos de hantavirus entre los ocho sospechosos reportados tras la aparición de un brote en el crucero MV Hondius, en el Atlántico, y advirtió que es "posible" que haya más.

"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos", declaró el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", agregó.

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El primer caso fue el de un hombre que empezó a presentar síntomas el 6 de abril; cinco días después, falleció a bordo del barco, pero como no había sospechas de hantavirus, no se le hicieron pruebas.

La esposa de este hombre regresó a Sudáfrica el 25 de abril en un avión comercial, junto con el cadáver de su marido. Pensaba llegar hasta Países Bajos, de donde eran originarios, pero durante el vuelo se sintió mal y se desmayó en Johannesburgo. Murió en el hospital un día después.

Otra mujer que viajaba en el crucero comenzó con síntomas el 28 de abril. El 2 de mayo, falleció.

Un hombre se sintió mal y acudió al médico del barco el 24 de abril. Fue extraído del crucero y se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica.

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Otros tres pasajeros fueron desalojados del barco el miércoles desde Cabo Verde, donde estaba fondeado. De esos tres, dos están hospitalizados en Países Bajos, con síntomas, estables; el tercero no tiene síntomas y se encuentra en cuarentena en Alemania.

El octavo caso es un hombre que desembarcó en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Ya en Zúrich, Suiza, presetó síntomas y acudió al hospital. Tras una serie de evaluaciones se confirmó que padece hantavirus.

Mientras tanto, una azafata neerlandesa fue hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con la mujer que viajó a Sudáfrica y allí falleció.

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La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, muestra síntomas leves y se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según dijo el Ministerio de Sanidad de este país a la cadena estatal NOS.

Más de dos docenas de pasajeros abandonaron el crucero el 24 de abril sin que se hiciera un seguimiento de contactos.

La noticia generó preocupación de que el virus pudiera propagarse a medida que los viajeros regresaban a casa, aunque los expertos dicen que el riesgo para la población general se considera bajo.

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Rastreo de contactos

En esta fase del brote, el seguimiento de las personas que estuvieron en el barco y desembarcaron en alguna de sus escalas antes de la declaración oficial del brote infeccioso es crucial.

También lo es hacer el rastreo de quienes tuvieron contacto con las personas infectadas, en particular de aquellos que mantuvieron una gran cercanía física con ellas.

Janet Díaz, jefa de la unidad de atención segura de la OMS, comentó que el operador del crucero se ha comunicado directamente con todos los pasajeros que ya no se encuentran a bordo para informarles que si presentan cualquier síntoma, sea fiebre, cansancio, dolor de cabeza o malestar gastrointestinal, deben contactar de inmediato a las autoridades sanitarias de sus países.

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La OMS subrayó que este brote no constituye ni "el comienzo de una epidemia" ni el de "una pandemia".

"No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas", declaró ante la prensa, en Ginebra, Maria Van Kerkhove, directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias.

Abdi Rahman Mahamud, director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la OMS, consideró que "este será un brote limitado si se implementan medidas de salud pública y se muestra solidaridad entre países".