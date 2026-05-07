Más Información
“Vienen más cargos contra políticos mexicanos”: fiscal de EU; narcos detenidos querrán cooperar, dice
FGR revela inventario de narcolaboratorio en Chihuahua; decomisa 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos
INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa por 82 mdp; registra omisión de gastos en candidatura de Rocha
"Quiero ver a Rocha vestido de naranja y de vecino de Maduro"; Germán Martínez Rodolfo de la Guarda participan en Con los de Casa
Sheinbaum acompaña a BTS en saludo desde Palacio Nacional; "tienen que regresar el próximo año", dice
"Están en el basurero de la historia"; Ariadna Montiel responde al PRI por pedir que Morena sea declarada organización terrorista
"Ojalá te hubieran protegido de la misma manera"; Grecia Quiroz critica protección a Rocha y "abandono" a su esposo
Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; morenistas protestan por condecoración
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se ampara contra extradición a EU; juez frena cualquier orden de aprehensión
PAN en el Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa; "Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir"
Washington.— El presidente estadounidense Donald Trump consideró ayer “muy posible” un acuerdo de paz con Irán, pero mantuvo la amenaza de reanudar los bombardeos, mientras que el principal negociador iraní acusaba a Washington de buscar la “rendición” del país.
“Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.
El multimillonario republicano ya había mostrado una postura conciliadora a primera hora del día.
“Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin”, afirmó Trump en Truth Social.
Pero si los iraníes no llegan a un acuerdo, “los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes”, advirtió, en referencia a la campaña estadounidense-israelí llevada a cabo desde el 28 de febrero hasta el alto el fuego del 8 de abril.
El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos busca forzar la “rendición” de Teherán mediante “un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática”, con el fin de “destruir la cohesión del país”. Pero la República Islámica evitó dar un portazo, y el portavoz de su diplomacia, Esmail Baghai, afirmó que “Irán sigue examinando el plan y la propuesta estadounidense”.
Fiesta en Wall Street
Los mercados financieros optaron por el optimismo. Wall Street cerró la sesión con una subida de cerca de 2%, en la estela de unas bolsas europeas eufóricas.
Los precios del barril de Brent se desplomaron hasta 101.27 dólares, muy por debajo del pico de 126 dólares alcanzado hace unos días.
Trump anunció el martes una pausa en la operación militar estadounidense para guiar a barcos comerciales varados a través del estrecho de Ormuz, iniciada el día anterior, alegando que había una oportunidad de cerrar un acuerdo para terminar la guerra. Teherán mantiene bloqueado este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra.
Sin embargo, Washington mantuvo el bloqueo de los puertos iraníes lanzado el 13 de abril, y el Pentágono anunció ayer que un petrolero iraní que intentaba romperlo fue neutralizado por un disparo a su timón.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]