Washington.— El presidente estadounidense Donald Trump consideró ayer “muy posible” un acuerdo de paz con Irán, pero mantuvo la amenaza de reanudar los bombardeos, mientras que el principal negociador iraní acusaba a Washington de buscar la “rendición” del país.

“Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El multimillonario republicano ya había mostrado una postura conciliadora a primera hora del día.

“Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin”, afirmó Trump en Truth Social.

Pero si los iraníes no llegan a un acuerdo, “los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes”, advirtió, en referencia a la campaña estadounidense-israelí llevada a cabo desde el 28 de febrero hasta el alto el fuego del 8 de abril.

El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos busca forzar la “rendición” de Teherán mediante “un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática”, con el fin de “destruir la cohesión del país”. Pero la República Islámica evitó dar un portazo, y el portavoz de su diplomacia, Esmail Baghai, afirmó que “Irán sigue examinando el plan y la propuesta estadounidense”.

Fiesta en Wall Street

Los mercados financieros optaron por el optimismo. Wall Street cerró la sesión con una subida de cerca de 2%, en la estela de unas bolsas europeas eufóricas.

Los precios del barril de Brent se desplomaron hasta 101.27 dólares, muy por debajo del pico de 126 dólares alcanzado hace unos días.

Trump anunció el martes una pausa en la operación militar estadounidense para guiar a barcos comerciales varados a través del estrecho de Ormuz, iniciada el día anterior, alegando que había una oportunidad de cerrar un acuerdo para terminar la guerra. Teherán mantiene bloqueado este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, Washington mantuvo el bloqueo de los puertos iraníes lanzado el 13 de abril, y el Pentágono anunció ayer que un petrolero iraní que intentaba romperlo fue neutralizado por un disparo a su timón.