PAN en el Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa; "Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir"

La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó su solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, bajo el argumento de que existe una alianza entre el gobierno de dicha entidad con el narco. Además, pidieron juicio político y la detención inmediata del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado de la República, dijo que “hoy mismo estamos solicitando de manera formal desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Ésta es una facultad del Senado de la República. Exigimos que se convoque de inmediato un periodo extraordinario y que este Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa”.

“Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local. Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir”.

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En rueda de prensa, pidió la detención inmediata del mandatario estatal y solicitó juicio político contra el gobernador con licencia.

“El documento con el que estamos hoy solicitando juicio político contra Rocha Moya; y tres, aquí está el documento en el que formalmente pedimos periodo extraordinario para que el Senado declare desaparición de poderes en el estado de Sinaloa”.

Argumentó que en Sinaloa existiría una grave crisis institucional derivada de la presunta infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno, por lo que planteó medidas extraordinarias de carácter constitucional.

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Anaya dijo que debe procederse a la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, bajo el argumento de supuestos mecanismos de cooperación internacional y tratados de extradición entre México y Estados Unidos.

“Se le acusa de algo que sabemos que es verdad, que se coludió él y Morena con los narcos en Sinaloa antes de la elección de 2021, se pusieron de acuerdo. Segundo, que los narcos le ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección. ¿Cómo le ayudaron? Secuestrando opositores, secuestrando operadores políticos de la oposición, permitiéndole a Rocha Moya transitar por todo el estado y no permitiéndole a la oposición entrar a los territorios controlados por el crimen organizado”.

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