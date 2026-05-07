Tras presentar un plan para la modernización de la infraestructura en gasoductos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se consultará a pueblos indígenas y afrodescendientes para la construcción de estas obras. Garantizó que el gobierno federal también buscará diálogo y acuerdos con habitantes de pueblos originarios.

Durante la conferencia matutina de este jueves 7 de mayo, la mandataria destacó que buscará implementar una planta para generar electricidad con el uso del metano de rellenos sanitarios. Y se está analizando usar el bagazo de caña de azúcar, en coordinación con productores e ingenieros, además de producir etanol en México, lo que informará cuando haya avances.

Respecto al almacenamiento de gas, Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), explicó que se está analizando más opciones en el país, especialmente para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).

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“Se tiene pensado dos opciones, los campos agotados de los yacimientos de petróleo. Se tiene uno en el norte llamado Brasil y otro en el sur del país, ELAF. Así también se tienen dos opciones, una en Chihuahua y otra también en Veracruz. En nuestro caso, hemos analizado que es más viable acompañados del Instituto Mexicano del Petróleo, estamos hablando de 10 millones de pies cúbicos”, destacó.

Explicó que la secretaría analizará financieramente la conveniencia de la inversión contra lo que se podría utilizar. Afirmó que los casos críticos se han repetido una vez en cinco años, por lo que habría que valorar el monto de la inversión por un uso de una sola ocasión. Precisó que se contemplan especialmente las áreas operativas que pudieran garantizar algún desbalance en los gasoductos.

“Por eso estamos proponiendo utilizar gas natural licuado en algunas zonas estratégicas a nuestros gasoductos al sistema nacional de gasoductos para hacer esta prevención de alguna situación crítica”, detalló la funcionaria.

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