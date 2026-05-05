No se consideró a la iniciativa privada parte del consejo consultivo para el diseño del plan de infraestructura para mantener el respeto mutuo, sobre todo en sectores bajo control del Estado, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Tiene que haber una sana relación entre empresas y gobierno”, esgrimió la subsecretaria del ramo, María del Carmen Bonilla Rodríguez en la Conferencia anual 2026 del Consejo de las Américas.

En el panel “Plan México: Hoja de ruta para el crecimiento, la directora ejecutiva, Consejo Mexicano de Negocios, Ana María Aguilar -quien fungió como moderadoras- cuestionó la ausencia del sector privado en el Consejo de Planeación Estratégica en el plan de infraestructura, el cual enfatizó, es totalmente mixto.

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La funcionaria respondió la relevancia de tener una separación, un balance sano en proyectos con rentabilidad social.

“Tener esa segmentación es importante, sobre todo porque la infraestructura en energía, en comunicaciones y en la de puertos, al final del día está en control del Estado mexicano”.

Expuso que del lado del sector público, mucho de los desarrollos que se tienen que hacer, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua e incluso algunos otros proyectos que tienen que ver con infraestructura como en los trenes deben tener una visión de Estado.

Por eso consideró como algo muy positivo que ahora se haya incorporado a la iniciativa privada en los proyectos de energía renovable.

“Ayer (lunes) se abrió un canal para la parte de inversión que está más pegado a la secretaría de Economía que es en donde se tiene más enfocado al sector privado”, refirió.

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Cabe recordar que para cumplir con los objetivos planteados en la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar se creará el Consejo de Planeación Estratégica.

Será responsable de definir las prioridades de inversión en proyectos y aprobar una estrategia nacional de inversiones acorde, definir las estructuras de participación de los sectores público, privado y social, analizar los proyectos y determinar su viabilidad financiera, económica y social.

Podrá emitir recomendaciones al respecto, solicitar informes sobre los proyectos y las inversiones realizadas, y revocar la viabilidad y procedencia.

Será presidido por el Ejecutivo Federal y estará integrado por los titulares de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

También participan los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Defensa Nacional; Marina; Energía; Economía; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Anticorrupción y Buen Gobierno; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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Tendrá invitados permanentes, quienes tendrán voz, pero no voto, en las sesiones entre los cuales los titulares de la Comisión Nacional del Agua, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

De igual manera, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y los titulares de las Secretarías de Bienestar, Turismo y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.