La recaudación tributaria como proporción del PIB en 15 países de Latinoamérica se incrementó entre 2023 y 2024, sobre todo en Cuba, Brasil y Barbados y en menor medida en México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el reporte de “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026”, el organismo dijo que en promedio la recaudación tributaria como proporción del PIB en la región subió 0.2 puntos porcentuales, para llegar al 21.7%. “Este aumento del promedio regional se debió principalmente al marcado incremento de los ingresos obtenidos por los impuestos sobre bienes y servicios en Cuba; si se excluye a Cuba, en 2024, el promedio de América Latina y el Caribe se mantuvo sin cambios respecto al año anterior, en un contexto de crecimiento económico moderado y precios volátiles de las materias primas”.

La OCDE dijo que los mayores incrementos se observaron en Antigua y Barbuda con 1.9 puntos porcentuales, Brasil en 2 puntos, Barbados 2.1 puntos y Cuba con 5 puntos, lo que tuvo que ver con reformas fiscales hechas en esos países.

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“La recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México aumentó en 0.5 puntos porcentuales del 17.7% en 2023 al

18.3% en 2024. En comparación, el promedio de América Latina y el Caribe aumentó en 0.2 puntos porcentuales entre 2023 y 2024”.

Si se considera un período de 24 años el incremento de la región fue de 4.9 puntos porcentuales de 16.8% en 2000 a 21.7% en 2024, mientras que el promedio de impuestos con respecto al PIB de México aumentó en 7.3 puntos porcentuales, de 10.9% a 18.3%.

La OCDE dijo que si se considera el comportamiento desde el año 2000, el promedio de impuestos con respecto al PIB más alto de México fue el de 2024 con 18.3%, mientras que el nivel más bajo fue en 2005 con 10.9%.

Sobre la estructura tributaria, el organismo dijo que el ingreso en México por categoría de impuestos tributarios se obtuvo por el Impuesto al Valor Agregado y por Impuesto sobre bienes y servicios (22.7%).

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La segunda mayor proporción de los ingresos tributarios en 2023 se captó por el Impuesto Sobre la Renta de personas físicas (21.5%), le sigue Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y, después, cotizaciones por seguridad social.

En el texto, la OCDE dijo que con respecto a Latinoamérica “en 2024, los impuestos sobre bienes y servicios generaron un 49.2% de los ingresos tributarios totales de la región de América Latina y el Caribe en promedio, frente a menos de un tercio en la OCDE (31.2% en 2023, último año disponible). El IVA fue la principal fuente de dichos ingresos en la región de Latinoamérica en 2024, al representar un 28.9% de la recaudación tributaria total y un 6.2% del PIB en promedio”.

Expuso que los impuestos sobre la renta y las ganancias generaron un 29.1% de la recaudación tributaria total de la región en 2024.

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