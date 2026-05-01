El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano creció 0.2% anual en los primeros tres meses de 2026, tras haber sorteado la incertidumbre comercial de Estados Unidos, reveló ayer la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió por el repunte de los servicios (0.9%) y pese al retroceso de 1.1% y 0.1% de la industria y el sector agropecuario, detalló el Inegi.

El dato de México estuvo en sintonía con el de Estados Unidos, destino de más de 84% de las exportaciones mexicanas, pues este jueves se reveló que el PIB estadounidense se elevó 2% a ritmo anualizado, un salto frente al nivel de 0.5% registrado en el periodo anterior.

“México está en una trampa de estancamiento económico”, señaló un análisis Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. A la espera de que el Inegi divulgue en mayo las cifras revisadas, la analista subrayó que el comportamiento en este trimestre compromete las expectativas de crecimiento de la economía mexicana en 2026.

A principios de abril, el gobierno pronosticó un “mayor dinamismo” de la economía para alcanzar un crecimiento de entre 1.8% y 2.8% en 2026.

En 2025, la economía mexicana creció apenas 0.8%, su nivel más bajo desde el desplome de 8.5% de 2020 por la pandemia del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que México crecerá 1.6% este año, mientras que el Banco Mundial (BM) proyectó que el PIB se elevará 1.3%.

México negocia actualmente la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte, el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá en un ambiente de tensiones con Washington relativas al combate antidrogas.

Sin embargo, Siller subrayó que los factores que más incidieron en este magro desempeño en el primer trimestre son de índole doméstica, como los cambios estructurales, que han minado la confianza de los inversionistas.

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, consideró que el bajo crecimiento que registró la economía mexicana en el primer trimestre del año se debe a la baja inversión que se mantiene en el país.

También se debe a la incertidumbre sobre el resultado de la renegociación del T-MEC y factores de inseguridad que detienen proyectos de empresarios, dijo en conferencia de prensa.

Además, el directivo recalcó que la expectativa del aterrizaje de la reforma judicial está deteniendo algunas decisiones de inversión.

Por su parte, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, advirtió que el deterioro en la actividad económica mexicana complica directamente la trayectoria de las finanzas públicas, al poner en riesgo las metas fiscales planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.