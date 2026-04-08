En México, el costo de atender enfermedades en hospitales privados se ha incrementado cerca de 50% en los últimos tres años, impulsado por una inflación médica sostenida a doble dígito, lo que ha elevado de forma significativa la presión financiera sobre familias y aseguradoras, de acuerdo con Grupo Interesse.

De acuerdo con la firma especializada en servicios corporativos de corretaje en seguros, fianzas y fondos de inversión, el encarecimiento abarca hospitalización, procedimientos y tratamientos especializados, con lo que enfermarse ya no solo representa un problema de salud, sino también un riesgo económico de alto impacto.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2025 las aseguradoras desembolsaron más de 145 mil millones de pesos en siniestros relacionados con accidentes y enfermedades, reflejo directo del encarecimiento en servicios médicos, tratamientos y atención hospitalaria.

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A este panorama se suma que cerca del 40% del gasto total en salud en México proviene del bolsillo de las familias, uno de los niveles más altos entre países de la OCDE, lo que expone a millones de hogares a desequilibrios financieros ante diagnósticos complejos o de largo tratamiento.

Explicó que los padecimientos que concentran mayor presión económica son cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, cuyos tratamientos suelen ser prolongados, especializados y de alto costo acumulado, especialmente cuando se detectan en etapas avanzadas.

Advirtió que este entorno está obligando a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos a la atención médica, e incluso a tomar decisiones patrimoniales para hacer frente a los gastos derivados de una enfermedad.

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Frente a este escenario, explicó que el reto no solo radica en ampliar la cobertura de seguros médicos, sino en mejorar su eficiencia, con lo cual se debe avanzar hacia modelos de gestión integral del riesgo en salud, que integren prevención, diagnóstico oportuno y control de costos como ejes centrales.

“La salud debe gestionarse como un riesgo financiero. No basta con transferirlo a una póliza; es indispensable diseñar esquemas que lo anticipen, lo contengan y lo hagan sostenible en el tiempo. Además, la prevención y la auditoría de insumos médicos son las únicas vías para garantizar que el seguro de gastos médicos siga siendo una prestación viable para las empresas y familias en México”, dijo la firma.

Sin embargo, recordó que el problema se agrava por la baja penetración de seguros y una cultura de prevención limitada, donde en muchos casos el primer contacto con el sistema de salud ocurre en etapas avanzadas de la enfermedad, elevando tanto la complejidad clínica como los costos asociados.

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ss/mcc