Más Información

VIDEO Rescatan con vida a segundo trabajador atrapado en mina Santa Fe; es trasladado para recibir atención médica

VIDEO Rescatan con vida a segundo trabajador atrapado en mina Santa Fe; es trasladado para recibir atención médica

Avalan en comisión del Senado ratificación de Roberto Velasco como canciller; pasa al pleno con 17 votos a favor y 3 en contra

Avalan en comisión del Senado ratificación de Roberto Velasco como canciller; pasa al pleno con 17 votos a favor y 3 en contra

EU debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel: Irán; mensaje llega tras ataques a Líbano

EU debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel: Irán; mensaje llega tras ataques a Líbano

Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa

Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa

Barcelona vs Atlético de Madrid; horario y canales para ver EN VIVO la Champions, HOY, miércoles 8 de abril

Barcelona vs Atlético de Madrid; horario y canales para ver EN VIVO la Champions, HOY, miércoles 8 de abril

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

En México, el costo de atender enfermedades en se ha incrementado cerca de 50% en los últimos tres años, impulsado por una sostenida a doble dígito, lo que ha elevado de forma significativa la presión financiera sobre familias y aseguradoras, de acuerdo con Grupo Interesse.

De acuerdo con la firma especializada en servicios corporativos de corretaje en seguros, fianzas y , el encarecimiento abarca hospitalización, procedimientos y tratamientos especializados, con lo que enfermarse ya no solo representa un problema de salud, sino también un riesgo económico de alto impacto.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2025 las aseguradoras desembolsaron más de 145 mil millones de pesos en siniestros relacionados con accidentes y enfermedades, reflejo directo del encarecimiento en tratamientos y atención hospitalaria.

Lee también

A este panorama se suma que cerca del 40% del gasto total en salud en México proviene del bolsillo de las familias, uno de los niveles más altos entre países de la , lo que expone a millones de hogares a desequilibrios financieros ante diagnósticos complejos o de largo tratamiento.

Explicó que los padecimientos que concentran mayor presión económica son cáncer, y diabetes, cuyos tratamientos suelen ser prolongados, especializados y de alto costo acumulado, especialmente cuando se detectan en etapas avanzadas.

Advirtió que este entorno está obligando a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos a la atención médica, e incluso a tomar decisiones patrimoniales para hacer frente a los gastos derivados de una enfermedad.

Lee también

Frente a este escenario, explicó que el reto no solo radica en ampliar la cobertura de , sino en mejorar su eficiencia, con lo cual se debe avanzar hacia modelos de gestión integral del riesgo en salud, que integren prevención, diagnóstico oportuno y control de costos como ejes centrales.

“La salud debe gestionarse como un riesgo financiero. No basta con transferirlo a una póliza; es indispensable diseñar esquemas que lo anticipen, lo contengan y lo hagan sostenible en el tiempo. Además, la prevención y la auditoría de insumos médicos son las únicas vías para garantizar que el seguro de siga siendo una prestación viable para las empresas y familias en México”, dijo la firma.

Sin embargo, recordó que el problema se agrava por la baja penetración de seguros y una cultura de prevención limitada, donde en muchos casos el primer contacto con el sistema de salud ocurre en etapas avanzadas de la , elevando tanto la complejidad clínica como los costos asociados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]