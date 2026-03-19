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En se han registrado 13 mil 855 casos confirmados de , y 34 mil 714 casos probables, desde enero de 2025 y hasta el 18 de marzo de 2026; así como 35 muertes por esta causa.

Sólo este año, hasta ayer, la (Ssa) registró 7 mil 403 contagios de sarampión, la mayoría de éstos en Jalisco (4 mil 358 casos), seguido por Chiapas (644 casos) y la Ciudad de México (538 casos).

Por el contrario, en Tamaulipas no se ha registrado ningún contagio de sarampión, en Zacatecas sólo uno, tres en Campeche, siete en Guanajuato y ocho en Coahuila.

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A la par, la dependencia federal ha aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión, de enero del año pasado al 12 de febrero de 2026.

Distribución de 35 Fallecimientos por Estado

  • Chihuahua: 21 muertes
  • Jalisco: 4 muertes
  • Durango: 2 muertes
  • Ciudad de México: 2 muertes
  • Sonora: 1 muerte
  • Michoacán: 1 muerte
  • Tlaxcala: 1 muerte
  • Chiapas: 1 muerte
  • Guerrero: 1 muerte
  • Sinaloa: 1 muerte

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