Desde el 12 de febrero de 2026 a la fecha, en México se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión y los casos activos han disminuido 30% en las últimas semanas, informó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud.

Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, al hacer un llamado para vacunarse, el funcionario destacó que las inmunizaciones se aplicaron en macro quioscos, en colonias y plazas públicas de todo el país. Señaló que el objetivo es vacunar 2.5 millones de personas por semana para alcanzar la meta de 25 millones de vacunas.

Las entidades con más vacunas aplicadas son: Estado de México con un millón 756 mil; Ciudad de México con un millón 310 mil; Jalisco con un millón 206 mil; Veracruz con 951 mil; Chiapas con 835 mil; Puebla con 795 mil; Nuevo León con 785 mil y Michoacán con 501 mil vacunas aplicadas del 12 de febrero al 16 de marzo.

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“Hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión (...) el mayor punto de contagios pasó hacia finales de febrero en torno al 21-24 de febrero y hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante de casi 30% menos que lo que llegamos a tener hace tres o cuatro semanas”, dijo.

Al indicar que normalmente cada año se aplican solo 4 millones de dosis, recordó que el grupo prioritario para la aplicación de esta vacuna son los niños y niñas de 6 meses a 12 años de edad, especialmente a aquellos que no se han vacunado o requieren la segunda dosis.

“Acudan a cualquier centro de salud a vacunarse y particularmente para las personas de 13 a 49 años, que también son un grupo muy importante, el llamado en particular es el mismo”, expresó Clark García.

Detalló que el llamado a vacunarse es a nivel nacional, aunque se lleva a cabo un refuerzo en las cuatro entidades donde no ha disminuido este virus: Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo.

Señaló que se puede visitar el sitio dondemevacuno.gob.mx, donde podrán encontrarlos cerca de 20 mil puntos donde se aplican vacunas en todas las instituciones: “Pueden acudir a cualquiera, no importa si son del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar, pueden acudir a cualquiera de manera universal”, explicó.

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¿Cómo va el brote de sarampión en Jalisco?

David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, indicó que 60% de los casos activos en México ocurrieron en Jalisco, donde 94% de los casos se concentraron en seis municipios: Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y El Salto.

“Se han acumulado más de 4 mil 653 casos y el número de casos activos ha disminuido. Actualmente tenemos 617, pero casos nuevos tenemos nada más 50, ha habido cuatro defunciones y la tasa de letalidad está en 0.09. Viene francamente hacia abajo el brote que tenemos en Jalisco”, aseguró el secretario.

Detalló que durante 2025 en Jalisco aplicaron 643 mil 497 vacunas y en 2026, una vez que se lanzó la estrategia nacional contra el sarampión, se han vacunado 2 millones 124 mil 163 personas, destacó que actualmente hay niveles muy altos de vacunación para controlar el brote al aplicar 4 millones 647 mil 355 vacunas en la entidad.

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Explicó que se han vacunado a todos los estudiantes de 37 escuelas que han tenido casos confirmados por municipio en Jalisco. Advirtió que este virus es altamente contagioso, pues puede contagiar hasta 18 personas por vía aérea, pero también por tocar superficies contaminadas.

“Por lo tanto, cuando se diagnostica alguien con sarampión, es muy importante hay y vacunar a sus contactos familiares en las primeras 72 horas. (...) Con esa estrategia es como estamos conteniendo el brote de sarampión en Jalisco y también disminuyendo la transmisión en todo el país”, afirmó.

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jc/apr