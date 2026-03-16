El presidente del Consejo Directivo de FUNAM, Dionisio Meade y García de León, informó que en 2025 más de 70 mil alumnas y alumnos de la Universidad Nacional recibieron apoyos, por semestre, por parte de la institución educativa y de Fundación UNAM (FUNAM) y aseguró que para el 2026 se proyecta que aumenten a 75 mil.

Ante el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y miembros del Consejo Directivo de FUNAM, Dionisio Meade y García de León explicó que en 2026 se incorporan cinco nuevas becas: de idiomas en línea para estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); para el Deporte Universitario, respaldado por la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte; así como Compromiso en Acción Scotiabank.

Además, para el programa Tejedoras y tejedores comunitarios para la construcción de una cultura de paz y erradicación de las violencias en el bachillerato; y para estancias de investigación Imperquimia.

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Adicionalmente, detalló que en 2025 también se financiaron 63 mil tratamientos en 17 brigadas, con un costo beneficio de 52.1 millones de pesos y para este año se proyectan 94 mil tratamientos y 27 brigadas, con un costo beneficio de 75.5 millones de pesos.

Añadió que en investigación se incrementaron de cinco a 11 los premios organizados por la Fundación y distintos actores, y el número de personas ganadoras pasó de 26 a 84, mientras que los recursos destinados de 2.2 a 3.8 millones de pesos.

Por otro lado, Lomelí Vanegas y la presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, María Isabel Grañen Porrúa, firmaron una carta intención a fin de colaborar para incidir en el desarrollo cultural y económico de la población de ese estado, a partir de actividades académicas, científicas y culturales conjuntas, en áreas de interés común.

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En ese sentido, Lomelí Vanegas aseveró que la educación es un factor importante de transformación social y por ello manifestó la necesidad de impulsar la educación en Oaxaca, a fin de construir un mejor futuro para las y los oaxaqueños, pero también para que el mundo conozca las maravillas de ese estado.

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