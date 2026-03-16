El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

Con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en inmediaciones del Iztaccíhuatl, personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos de esta unidad de élite del Ejército de México.

Se trata de la fase de Operaciones en Climas y Terrenos Extremos, que en esa parte del Estado de México desarrolla la 41 Antigüedad del Curso de Sargentos y el 43 Escalón de Oficiales de Fuerzas Especiales.

En la parte del adiestramiento en alta montaña conocida como fase de patrullas, a una altitud que supera los 5 mil metros sobre el nivel del mar, los que aspiran a ser los nuevos “boinas verdes” son adiestrados para cumplir misiones específicas de reconocimiento, combate e incluso rescate en cualquier condición geográfica.

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“Esta marcha es una tarea de adiestramiento dentro de la fase de patrullas, ¿Qué es una patrulla?, una patrulla es una pequeña unidad destacamentada de una unidad superior que tiene la finalidad de cumplir misiones específicas, de ahí surge la importancia de que el personal de fuerzas especiales sea adiestrado para que opere en cualquier ámbito geográfico, como en este caso que es la montaña.

La convocatoria para cada curso es para 95 cursantes; sin embargo, por las exigencias que cierto personal a veces no llega a cumplir, actualmente el curso de oficiales cuenta con 35 cursantes y el curso de sargento cuenta con 49, explicó, el capitán “Instinto”, coordinador de los cursos de Fuerzas Especiales que usa el mote para mantener su identidad en secrecía por su seguridad.

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

En una mañana en la que el personal cursante despertó a 8 grados bajo cero, en un campamento establecido apenas unas horas antes, algunos de ellos alistaban su carga de combate; entre tanto, unos más vendaban sus tobillos y ataban las cuerdas de sus botas con la solemnidad característica del soldado mexicano para, sin perder tiempo, hacer una fila plato metálico y cuchara en mano para comer carne de cerdo guisada en una salsa muy picante “para entrar en calor”.

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Con las mejillas y las manos quemadas por el frío, después de beber café instantáneo que acompañaron con pan dulce, tuvieron unos minutos para acercarse a una fogata a calentar las palmas de sus manos, mientras los sargentos alistaban un estandarte de cuya punta sobresalían los cuernos esqueléticos del cráneo de una cabra de donde se sostenía el banderín de las Fuerzas Especiales y una bandera de México que nunca dejó de ondear en el frío amanecer, acto que en el grupo simboliza “llevar en alto” a las Fuerzas Especiales “la hermandad y también la moral”, según contó el capitán “Instinto”.

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

Después de un breve briefing, el grupo comenzó la caminada para continuar la capacitación en operaciones en condiciones extremas de de clima y terreno, en la que se incluyen actividades de patrulla, sanidad y supervivencia; y adiestramiento técnico, táctico y físico como escalada y rapel, entre otras.

En estas actividades diseñadas para fortalecer no sólo la parte física, sino también la mental, los efectivos militares llegan a caminar hasta 50 kilómetros llevando su carga de combate en sus espaldas con unos 25 kilogramos de peso hasta la cumbre de la majestuosa montaña cubierta de nieve.

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“Si pueden ver, todo el personal de cursantes lleva el mismo equipo, tiene la misma maleta consigo. La finalidad es que al estarse alistando como patrullas, si ellos reciben hostilidades por parte del enemigo, que los obliga a salir o demás, puedan tomar cualquier mochila y no va importar que no sea la suya porque todas traen lo mismo, incluso lo traen organizado todo de la misma forma: por ejemplo, bolsa superior derecha, botiquín; bolsa superior izquierda, raciones, etcétera, agregó el coordinador del curso.

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

A una altitud de 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, en el paraje “La Joya” del Parque Nacional Izta-Popo, antes de seguir el ascenso, el personal cursante, en un acto de hermandad y fortaleza que ya es una tradición que se repite cada año, participa en una ceremonia en la que rinde tributo a la “señora Iztaccíhuatl”, le externa su agradecimiento, le pide permiso y su protección para seguir con las labores de adiestramiento con miras a pertenecer a los Murciélagos del Ejército.

“Señora Iztaccíhuatl, gracias por aceptarnos. Gracias por lo bondadosa que has sido. Espero pronto regreso. Hoy vinimos a ofrendarte nuestra insignia más valerosa. Permítenos un ascenso exitoso a este grupo de valientes”, se escuchó al unísono la arenga cuyo eco retumbó en lo alto del místico volcán.

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

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Después de colocar en un nicho hecho de rocas una metopa que ellos mismos hicieron y en la que grabaron los nombres que los identifican en su formación militar, siguieron la caminata en subida por las laderas de la “Mujer Dormida” para alcanzar el Refugio de los Cien, en donde pernoctarían para, a la siguiente jornada llegar a la cumbre, momento que marca el final de ésta, una de las actividades del curso que comprende 33 semanas de adiestramiento distribuido en otras 9 fases, como selección y acondicionamiento físico, navegación terrestre, combate urbano, tácticas de unidades pequeñas, manejo de explosivos y demoliciones, tiro de precisión y combate, fase de prisionero de guerra, buceo y operaciones anfibias, distribuidas en diferentes zonas del país.

“Para mí, pertenecer a las Fuerzas Especiales es un privilegio. La responsabilidad que esto conlleva es muy grande. Un privilegio que se tenga la confianza en uno, que se nos pueda dar el adiestramiento, ya que nosotros somos el apoyo para las demás unidades (del Ejército) y debemos estar ahí para ellos”, aseguró “Instinto”. Lanza en uno, que se nos pueda dar el adiestramiento, ya que nosotros somos el apoyo para las demás unidades (del Ejército) y debemos estar ahí para ellos”, aseguró “Instinto”.

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

Personal militar que aspira a pertenecer al Grupo de Fuerzas Especiales lleva a cabo los cursos de oficiales y sargentos en inmediaciones del Iztaccíhuatl. Foto: Benjamín Becerril/ EL UNIVERSAL

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