La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este domingo que fue detenido José “N”, alias “Pepe”, considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un comunicado oficial, “Pepe” fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” a Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero de 2026.

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) vía la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la ciudad de Guadalajara.

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La Defensa Nacional detalló que continuará con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes para determinar la situación jurídica de José “N”.

Este operador del Cártel Jalisco fue detenido por personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, informó la Comandancia de la V Región Militar.

Hechos tras muerte de "El Mencho" (22/02/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“El Mencho”, fue abatido el domingo 22 de febrero en Tapalpa

“El Mencho” fue herido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, junto con dos integrantes del CJNG, los tres fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

En esa ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República, Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa.

En la zona intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de “El Mencho”.

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Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando ocho integrantes del grupo delictivo fallecidos en el lugar.

También fueron detenidos otros dos integrantes del CJNG, los efectivos aseguraron diverso armamento, vehículos blindados, así como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

En el operativo, tres elementos resultaron heridos, quienes fueron trasladados a hospitales en la Ciudad México, para su atención médica de urgencia.

“Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EU, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, precisó la Defensa.

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