Las dirigencias y coordinadores parlamentarios de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo anunciaron esta tarde su total respaldo al Plan B de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará esta semana al Congreso de la Unión.

Al término de una reunión en al Secretaría de Gobernación, los tres partidos aliados informaron que votarán en favor de esta reforma, porque representa un avance para la democracia.

PT y PVEM, que negaron el apoyo a la reforma electoral, ahora destacaron que están al cien por ciento con el Plan B de la presidenta Sheinbaum.

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El presidente del PT, Alberto Anaya, aseguró que esta nueva propuesta de la presidenta de la República cuida que no se afecten y no se echen abajo los avances democráticos del país.

“El Partido del Trabajo manifiesta su total respaldo al Plan B de nuestra presidenta y su total respaldo ante adversarios internos y externos”, puntualizó.

La presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, afirmó que en este proyecto que será enviado por la mandataria a las cámaras del Congreso, los aliados de Morena encontraron coincidencias que sirven a México porque representa un paso importante para fortalecer nuestra democracia.

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“Nosotros estamos a favor del espíritu que guía este planteamiento presidencial, de eliminar los privilegios en el uso de los recursos públicos para poderlos destinar a programas de desarrollo en beneficio de la gente. Por esta razón, coincidimos en apoyar los cambios necesarios para bajar el presupuesto en todos los congresos estatales de los 32 estados de la República, y de establecer topes máximos en sueldos y prestaciones en los legislativos estatales.

“También coincidimos en la propuesta de reducir la integración de los cabildos en todos los municipios de nuestro país para generar ahorros de recursos para que se queden para los estados y municipios, y los puedan invertir en obra pública y en programas sociales para la gente. Igualmente, coincidimos en la propuesta de la presidenta de México para una eventual modificación en el proceso eventual proceso de revocación de mandato y en el procedimiento para la realización de consultas populares.

Karen Castrejón aseguró que el PVEM siempre estará a favor de privilegiar las coincidencias sobre las divergencias y reiteró que su partido apoyará a la presidenta Sheinbaum hasta el último minuto de su mandato.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que después del desacuerdo en torno a la reforma electoral, “haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B de es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados, y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición”.

Las dirigencias y coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM anunciaron su respaldo al llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

Dijo que este acuerdo ratifica la firme decisión de continuar con el proceso de transformación que vive México.

“También confirma que cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político progresista. Hoy retomamos el camino de la unidad para fortalecer nuestra coalición y cerrar filas en torno a nuestra presidenta, quien todos los días enfrenta con responsabilidad y carácter los desafíos internos y las presiones del exterior”, enfatizó.

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Ricardo Monreal subrayó que en los momentos decisivos de la historia, la política exige altura de miras, convicción y responsabilidad. Esto es uno de los momentos y estamos a la altura del desafío”.

Por su parte, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que el Plan B recoge algo fundamental: el deseo del pueblo de México de tener una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa.

“Esta reforma empieza por donde el nivel es más cercano a la gente. Durante años se inflaron cabildos con regidurías y sindicaturas que muchas veces respondían más acuerdos políticos que a las necesidades de la ciudadanía. Esto significa menos burocracia, pero más recursos que se quedarán en los propios municipios y en los propios estados. También pone orden en los congresos locales, donde en muchos estados el gasto legislativo creció sin límites”.

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