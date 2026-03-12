La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, acusó al PRI de vandalizar la publicidad del Movimiento Regional en el contexto de la precampaña en Coahuila.

A través de un video difundido en redes, la funcionaria acusó que desde el inicio de las campañas, el 1 de marzo, "el priismo rancio se ha dedicado a vandalizar toda la propaganda de Morena y a intimidar a las autoridades electorales".

Por lo mismo, advirtió que "lo que está sucediendo en Coahuila no puede normalizarse ni dejarse pasar".

Lee también INE baja spot del PRI contra Samuel García y MC en Nuevo León; argumenta “calumnia electoral”

Alcalde Luján destacó que, pese a las acciones del partido tricolor, su movimiento seguirá trabajando e informando a la ciudadanía de Coahuila "lo que representa el PRI y lo que representa nuestro Movimiento de Transformación".

Para el próximo 7 de junio de 2026 están programadas las elecciones para 25 diputados locales en Coahuila, 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Lo que está sucediendo en Coahuila no puede normalizarse ni dejarse pasar. Frente a la violencia y la vileza del @PRI_Nacional, en nuestro Movimiento respondemos con trabajo abajo y con la gente.



En estas bellas tierras norteñas sí se puede vivir mejor. Ya es tiempo. pic.twitter.com/CRSf2FjQR6 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 13, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm