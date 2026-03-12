Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

La presidenta nacional de Morena, , acusó al PRI de vandalizar la publicidad del Movimiento Regional en el contexto de la precampaña en Coahuila.

A través de un video difundido en redes, la funcionaria acusó que desde el inicio de las campañas, el 1 de marzo, "el priismo rancio se ha dedicado a vandalizar toda la propaganda de Morena y a intimidar a las autoridades electorales".

Por lo mismo, advirtió que "lo que está sucediendo en Coahuila no puede normalizarse ni dejarse pasar".

Lee también

Alcalde Luján destacó que, pese a las acciones del partido tricolor, su movimiento seguirá trabajando e informando a la ciudadanía de Coahuila "lo que representa el PRI y lo que representa nuestro Movimiento de Transformación".

Para el próximo 7 de junio de 2026 están programadas las elecciones para 25 diputados locales en Coahuila, 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]