El Instituto Nacional Electoral (INE) dio un revés al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León, debido a que ordenó suspender un spot que cuenta con posibles pruebas ilegales y calumnias contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y un diputado local de Movimiento Ciudadano (MC).

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE falló por unanimidad a favor de los quejosos, quienes acusaron que este spot, identificado como “PRI NL LO NUEVO”, difunde contenido calumnioso y una grabación apócrifa e ilegal.

La comisión del órgano electoral consideró que la difusión del promocional tiene la intención de asociar la imagen del gobernador, el legislador y el partido naranja con “situaciones negativas”, por lo que solicitó la suspensión del material.

En un comunicado, detalló que en el promocional se identifica la grabación como un “audio filtrado” que se atribuye a un diputado local, acción que excede los límites de la libertad de expresión.

“No se tiene certeza respecto a que el referido audio hubiera sido obtenido de forma legal o con autorización de quien supuestamente habla en el mismo”, indicó.

Adicionalmente señaló que incluso sin el audio, de manera preliminar se puede estimar que el promocional denunciado contiene una calumnia electoral, porque atribuye de manera directa a los referidos servidores públicos la comisión de un delito.

El INE ordenó al PRI sustituir ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) el promocional mencionado. Al mismo tiempo, solicitó a concesionarias de radio y televisión evitar su difusión.

Sin embargo, la Comisión de Quejas resolvió improcedente la solicitud de los quejosos referente a la abstención de difundir mensajes de contenido similar, al ser una petición que versa sobre “hechos futuros de realización incierta”.

Pese a esta última resolución, las consejerías electorales hicieron un llamado al PRI a que elabore sus promocionales dentro de los límites a la libertad de expresión.

