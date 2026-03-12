La legisladora petista Martha Aracely Cruz Jiménez denunció que ella y otros tres diputados petistas que representan a la entidad en San Lázaro son víctimas de intimidación por votar en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo ocurrido el día de hoy en Oaxaca, es profundamente preocupante, esta mañana aparecieron mantas en distintos puntos del estado, en donde se exhibe y se señala públicamente a diputadas y diputados que votamos en contra de la reforma electoral, quiero decirlo con toda claridad, este tipo de acciones representan un intento de intimidación política y un grave atentado contra la vida democrática, las mantas que hoy aparecieron en Oaxaca replican una lógica que, lamentablemente, conocemos bien en nuestro país, la lógica de las narcomantas, y solo son capaces de hacerlo los narcopolíticos de Oaxaca, sí efectivamente emanados del partido de Morena, que históricamente han sido utilizadas para amenazar, estigmatizar o señalar a personas desde el anonimato”, dijo.

Lee también UNAM publica convocatoria ampliada para el examen de ingreso a licenciatura de la ENES; consulta las fechas de registro

En conferencia de prensa, acusó a los militantes de Morena en la entidad, y al gobernador Salomón Jara de ser los responsables.

La ciudad de Oaxaca amaneció con lonas colgadas en las que exhiben fotos de los diputados oaxaqueños federales que se abstuvieron o votaron en contra de la reforma electoral. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

“No nos intimidas gobernador, aquí las tres diputadas federales del Partido del Trabajo, representadas por la diputada Margarita García, la diputada Maribel Martínez, tu servidora Marta Aracely Cruz, el diputado Alejandro López, no nos intimidas, pero sí mandas un mensaje muy negativo al pueblo de Oaxaca, al pueblo de México”, dijo.

Cruz Jiménez refirió que estos intentos de intimidación son inadmisibles y ante esta situación, exigió a las autoridades competentes de la entidad inicien inmediatamente una investigación para saber quién colocó estas mantas anónimas para exhibir a las y los congresistas por el sentido de su voto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc