Más Información
"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral
Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados
Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de “El Mencho”; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad
Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo
"Inquieta" al PT que en plan B de Sheinbaum se incluyan consultas en temas electorales; Morena "nos trata como si fuéramos extraños"
El próximo 17 de marzo se publicará la ampliación de la Convocatoria del Concurso de Selección Ingreso 2026 para cursar una de las licenciaturas que se imparten en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la UNAM, unidades León, Mérida y Morelia.
En un comunicado, la UNAM precisó que las fechas para el registro vía internet de personas aspirantes son: miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026; el periodo para el pago por derecho a examen será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo del año en curso.
Lee también En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos
En el caso de la ENES León se incorporarán a la convocatoria las licenciaturas de: Administración Agropecuaria; Ciencias Agrogenómicas; Comunicación; Desarrollo Territorial; Desarrollo y Gestión Interculturales; Optometría; Traducción; así como Turismo y Desarrollo Sostenible.
En la ENES Mérida: Ciencias Ambientales; Ciencias de la Tierra; Desarrollo y Gestión Interculturales; Ecología; Geografía Aplicada; Manejo Sustentable de Zonas Costeras; y Sociología Aplicada.
jc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]