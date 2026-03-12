El próximo 17 de marzo se publicará la ampliación de la Convocatoria del Concurso de Selección Ingreso 2026 para cursar una de las licenciaturas que se imparten en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la UNAM, unidades León, Mérida y Morelia.

En un comunicado, la UNAM precisó que las fechas para el registro vía internet de personas aspirantes son: miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026; el periodo para el pago por derecho a examen será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo del año en curso.

En el caso de la ENES León se incorporarán a la convocatoria las licenciaturas de: Administración Agropecuaria; Ciencias Agrogenómicas; Comunicación; Desarrollo Territorial; Desarrollo y Gestión Interculturales; Optometría; Traducción; así como Turismo y Desarrollo Sostenible.

En la ENES Mérida: Ciencias Ambientales; Ciencias de la Tierra; Desarrollo y Gestión Interculturales; Ecología; Geografía Aplicada; Manejo Sustentable de Zonas Costeras; y Sociología Aplicada.

