El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pagó en un mes casi medio millón de pesos (456 mil) a tres corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, entre ellas la Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, para operar y movilizarse sin problema en la convulsionada entidad.

Documentos de la narconómina de "El Mencho", en poder de EL UNIVERSAL, indican que la Estatal de Caminos recibió 40 mil pesos; Policía Estatal (Los Negros), 400 mil pesos; Policía Vial, 16 mil pesos, en diferentes cantidades y días de diciembre del año pasado.

Una lista denominada “Gastos de Cocula. Semana 1, 2, 3 y 4” refiere entregas de 10 mil pesos a la “Estatal de Caminos”, encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez, los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en dicho municipio de la Región Valle del estado.

Como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco en 2024, Pablo Lemus Navarro prometió crear la Policía Estatal de Caminos para vigilar las carreteras municipales, estatales y federales de la entidad ante la extinción de la Policía Federal de Caminos.

“Tú sabes que cuando transitas por las carreteras, y con la desaparición de la Policía Federal de Caminos, nos sentimos desamparados del cuidado federal en nuestras carreteras”, les dijo a los jaliscienses durante sus actividades proselitistas.

Por ello, y con el lema “Preparada para cuidar, no para multar”, pues no le dieron facultades para ello, el mandatario activó la corporación en 2025 con un estado de fuerza capacitado en prevención de accidentes y con patrullas equipadas con cámaras y localizador satelital, entre ellas un vehículo Cybertruck Tesla que desató polémica en la entidad.

Policía vial

Según los registros contables hallados por este diario en las cabañas de Tapalpa, el grupo criminal fundado por el extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" o "El Señor de los Gallos" entregó al menos 16 mil pesos a la Policía Vial de Jalisco, a cargo del comisario Jorge Alberto Arizpe García, responsable de hacer cumplir el reglamento de tránsito en el estado.

Se reportan 8 mil pesos para la “Vial del Estado” y “Policía Vial Estado” en el documento “Gastos de Acatlán de Juárez, Semana 1”, entregados supuestamente el 4 de diciembre de 2025, así como cuatro montos de 2 mil pesos de “Pago vial del Estado” en el municipio de Sayula, los días 6, 13, 20 y 27 del mencionado mes.

En abril de 2025, el gobernador Pablo Lemus Navarro puso en marcha el programa Legado, con el fin de mejorar los salarios y prestaciones laborales de los policías en el estado.

“Los cuerpos de Seguridad Estatal de Jalisco van a ser los mejor pagados de toda la República Mexicana”, presumió Lemus Navarro al presentar dicho programa, que beneficiaba a más de 6 mil elementos de primera línea y a sus familias.

Los Negros

La narconómina de Nemesio Oseguera, "El Mencho", alcanza también a Los Negros, los elementos especiales y de reacción de la Policía Estatal de Jalisco conocidos así en la entidad desde hace años por su uniforme de ese color.

En los documentos encontrados en las cabañas de Tapalpa se detectaron ocho pagos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación a Los Negros, que aparecen en gastos de los municipios de Cocula, Acatlán de Juárez y Sayula, por un monto total de 400 mil pesos.

Tan sólo los días 7, 14, 21 y 28 este cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, encabezada por Juan Pablo Hernández González, al parecer recibió 280 mil pesos en montos de 70 mil pesos cada uno.

Asimismo, se asientan pagos de 120 mil pesos, en montos de 30 mil pesos, los días 6, 13, 20 y 27 de diciembre del año pasado, según los documentos elaborados a mano.

Cabe destacar que la narconómina de "El Mencho" también refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación realizó pagos a las policías municipales de Sayula, por 236 mil pesos; Atoyac, 106 mil; Techaluta, 74 mil, y Amacueca, 82 mil pesos, el día 6 de diciembre.

El año pasado, el gobernador Pablo Lemus Navarro realizó la entrega de 56 patrullas a municipios de las regiones Costa Sur, Costa-Sierra Occidental y Sierra de Amula, para reforzar la seguridad y las cuales han sido cooptadas por el grupo criminal de las cuatro letras, mismo que se encuentra en un proceso de reestructuración, tras el abatimiento de su fundador y líder Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El gobierno del estado prevé entregar 259 unidades para 119 municipio y su distribución se realizará con base en el índice poblacional de estas demarcaciones.

“En la seguridad todos somos un solo equipo. Lo que hicimos fue comprar este equipamiento, en total 259 patrullas, para entregárselas a los municipios que menos posibilidades financieras tienen de compra de equipamiento”, señaló el mandatario de Movimiento Ciudadano.

Las tres corporaciones señaladas se suman a la fuerza de élite Pakal, de Chiapas, y diversas policías municipales de Jalisco incluidas en la "narconómina de El Mencho", en la que también se menciona a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional.

