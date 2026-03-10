Un juez federal frenó la apertura a juicio oral en el proceso penal que se sigue al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ello, hasta que se pronuncie sobre la suspensión definitiva en el amparo que el morenista tramitó a principios de marzo contra la vinculación a proceso que se le dictó en febrero pasado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado, y que lo mantiene preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al expresidente municipal la suspensión provisional para efectos de que Mario Elizondo Martínez, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Almoloya de Juárez (Altiplano), “lleve a cabo las diligencias necesarias a efecto de que continúe el procedimiento en la causa penal 39/2026 y la suspenda una vez concluida la etapa intermedia hasta en tanto se le notifique sobre la suspensión definitiva”.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro fusionó la actividad criminal con el poder político para extorsionar, secuestrar, torturar y amedrentar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero, con apoyo del CJNG.

La investigación del caso refiere que el exalcalde amedrentaba a comerciantes y empresarios de la localidad diciéndoles que lo apoyaba el Cártel Jalisco Nueva Generación y que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, era el patrón.

