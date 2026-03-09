Ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ofrecer ayuda a México para combatir a los cárteles de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha tenido que pronunciar en diversas ocasiones para rechazar la ayuda, al no permitir injerencia de otras naciones en territorio mexicano.

En su conferencia matutina de hoy 9 de marzo, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió la disminución del consumo de drogas a Estados Unidos, luego de que Trump afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”.

Durante la inauguración del “Escudo de las Américas”, una alianza de líderes de países latinoamericanos con Estados Unidos, a la que no fue invitado México, el presidente Donald Trump criticó al país, asegurando que la presidenta Claudia Sheinbaum no le ha permitido atacar militarmente a los grupos del narcotráfico en territorio mexicano.

Hoy Sheinbaum reiteró que si Estados Unidos quiere apoyar en el combate a estos grupos delictivos, debe detener el tráfico ilegal de armas a México. “Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tienen; por lo menos el 75% -reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos- viene de los Estados Unidos”, dijo.

El primer planteamiento de Trump a Sheinbaum

El 2 de diciembre de 2024 la Presidenta expresó estar en desacuerdo con una intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles, luego de su llamada con el presidente Donald Trump. “No estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo”, dijo.

“Le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia e investigación, respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante”, dijo la Presidenta durante su conferencia matutina de ese día.

Hace poco más de un año, el 7 de marzo de 2025, tras la llamada entre los Mandatarios donde acordaron pausar los aranceles a productos mexicanos, Claudia Sheinbaum rechazó tener tratos extraoficiales con Trump respecto al combate del crimen organizado.

En esa llamada, dijo la Presidenta, se habló de los esfuerzos del gobierno de México en materia de seguridad y de la estrategia para impedir la llegada de fentanilo a Estados Unidos.

No tenemos miedo de los cárteles: Sheinbaum

En julio del año pasado Sheinbaum negó que las autoridades mexicanas estuvieran petrificadas por el miedo al narco, como lo había afirmado previamente Donald Trump.

"¿Cómo dijo? ¿que tenemos miedo, que no sé qué?, pues no, ¡claro que no!”.

Ante el comentario del presidente Trump, Sheinbaum respondió que la relación comercial entre ambos países es “muy importante”, por lo que "Nosotros no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos es lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos, y exigimos el trato de iguales", dijo.

"Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, el secretario Harfuch se haga una revisión de todo lo que se ha hecho, y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos para este tema en particular".

En septiembre del año pasado, la Presidenta negó, nuevamente, tener miedo a los cárteles, tras las declaraciones del presidente Donald Trump al medio Daily Caller sobre que la Mandataria federal no aceptaba la ayuda del Ejército de Estados Unidos por temor a dichas organizaciones criminales.

"Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y pues no, no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona" dijo en esa ocasión luego de decir que no entraría en debate.

En dicha ocasión el presidente estadounidense afirmó que "México está dirigido por los cárteles. Lo está" y que "le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos".

Le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar: Sheinbaum

El 18 de noviembre del 2025, la Presidenta negó las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de autorizar ataques en territorio mexicano para frenar el tráfico de drogas y rechazó una intervención militar estadounidense.

En esa ocasión, la Presidenta aseguró que su gobierno no permitirá ningún tipo de intervención extranjera en el país y confirmó que el Mandatario estadounidense había sugerido, hasta ese momento, en más de una ocasión las operaciones militares estadounidenses dentro México.

“En las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas, ha sugerido varias veces una intervención militar de Estados Unidos en México… pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información, pero que nosotros operamos en nuestro territorio”, Sheinbaum se mantuvo firme en que México opera bajo el principio de soberanía.

"No necesitamos contestar a cada declaración": Sheinbaum

En diciembre del año pasado, Claudia Sheinbaum respondió que “no es necesario” a la insistencia de Trump sobre "atacar al narco" en México. La Presidenta en esa ocasión rechazó, de nuevo, la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México.

“Ya la conoce (mi respuesta), eso no se va a dar porque no es necesario, primero; segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera; y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”.

Además, durante su conferencia matutina de ese día, Sheinbaum afirmó que “No necesitamos contestar a cada declaración del Presidente Trump”

"Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos"

Un día después de la operación estadounidense en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que "Hay que hacer algo con México. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México".

Además, en esa ocasión Trump comentó que Claudia Sheinbaum, "está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles gobiernan México" y que cada vez que ha hablado con ella él le ha ofrecido "enviar tropas".

El 10 de enero de 2026, Sheinbaum afirmó que la “independencia y soberanía” del país no estaba en negociación, "Lo he dicho nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria".

Estas declaraciones se dieron luego de que dos días antes, durante una entrevista con Fox News, Donald Trump dijera que "Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", y que "Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país".

El 12 de enero de este año, durante una llamada telefónica, la quinceava con su homólogo, Donald Trump, la presidenta Sheinbaum volvió a descartar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina de un día después, la Presidenta platicó detalles de la llamada, asegurando que “Más bien (la llamada) fue en el tono de ‘si ustedes quieren que los ayudemos a más, con nuestras fuerzas, en México’. Le dije: ‘bueno, eso no. Ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías’”.

Luego de las declaraciones de Trump sobre que eventuales ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico podrían alcanzar “cualquier lugar”, incluido México, el 24 de enero de este año la presidenta Sheinbaum dijo que “Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos” sin referirse directamente a las declaraciones del presidente estadounidense.

El 16 de enero de este año la Presidenta dio a conocer la oferta de participación directa en operativos contra el crimen organizado por parte del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, durante su conferencia matutina descartó esa posibilidad.

“Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no”, afirmó-

El 29 de enero de 2026, la Presidenta rechazó operaciones conjuntas en México, luego de informar que sostuvo una llamada con Trump sobre temas de seguridad.

