Colapsa estructura de edificio en demolición en San Antonio Abad; una persona es hospitalizada y tres más siguen atrapadas
Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró
Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; "las niñas no se tocan, no se violan, no se matan", exigen
Marcha del 8M, en consignas y carteles; "estar viva no debería ser un logro", expresan las asistentes
Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".
Lee también OTAN abate en espacio aéreo turco otro misil disparado desde Irán; es el segundo en cinco días
El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.
Luego Trump describió la guerra en curso en Irán como una “excursión de corto plazo” durante sus comentarios en la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en Doral, Florida.
"Nuestro país está muy bien. Es decir, a un nivel que nadie esperaba. Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que debíamos hacerlo para deshacernos de algún mal. Creo que verán que será una excursión a corto plazo, dijo el presidente".
“¿Qué tan buenas son nuestras fuerzas armadas?”, dijo entonces el presidente entre aplausos, mientras repetía “a corto plazo” dos veces más.
