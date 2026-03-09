El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Luego Trump describió la guerra en curso en Irán como una “excursión de corto plazo” durante sus comentarios en la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en Doral, Florida.

"Nuestro país está muy bien. Es decir, a un nivel que nadie esperaba. Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que debíamos hacerlo para deshacernos de algún mal. Creo que verán que será una excursión a corto plazo, dijo el presidente".

“¿Qué tan buenas son nuestras fuerzas armadas?”, dijo entonces el presidente entre aplausos, mientras repetía “a corto plazo” dos veces más.

